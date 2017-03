Sachsen droht die Neuwahl Der scheinbare Routinefall eines Einspruchs nach der Wahl 2014 ist zum Politikum geworden, an dessen Ende die Annullierung der Landtagswahl stehen könnte. Und das hat allein mit der AfD zu tun.

Trotz Erklärbild: Die AfD-Kandidatenkür zur Landtagswahl bereitet Parteichefin Frauke Petry und Generalsekretär Uwe Wurlitzer viel Ärger (Bild rechts). Links: Blick in den Landtag. © Gunnar Saft, dpa

Im Schatten des Wahlerfolges, welcher der AfD im Sommer 2014 in den Dresdner Landtag verhalf, war es zunächst eine Randnotiz. Unter allen Wahleinsprüchen, die der zuständige Parlamentsausschuss im Anschluss zu bearbeiten hatte, befand sich auch der Fall von Arvid Samtleben. Eine Routinesache mochten sich die meisten der sieben Ausschussmitglieder damals gedacht haben – gute zwei Jahre später wissen sie, dass man sich gewaltig geirrt hat.

Inzwischen ist der Fall S. ein Politkrimi, an dessen Ende die Annullierung der Landtagswahl samt Neuwahl stehen könnte. Und das hat allein mit der AfD zu tun. Die hatte Samtleben zunächst auf ihre Landtagswahlliste gesetzt. Genauer gesagt wählten ihn Parteitagsdelegierte auf Platz 14, der für den Einzug ins Hohe Haus gereicht hätte. Dass Samtleben heute trotzdem kein Mandat besitzt, liegt an der AfD-Spitze um Parteichefin Frauke Petry und Generalsekretär Uwe Wurlitzer. Auf Antrag des Landesvorstandes wurde Samtleben nämlich von sogenannten Vertrauenspersonen der Partei noch vor der Wahl wieder von der Liste gestrichen – ein mögliches Verfahren, vorausgesetzt, man hält alle Regeln ein. Das ist aber bis heute völlig ungeklärt.

Vorausgegangen waren der Streichung ein Zerwürfnis und viele Nicklichkeiten zwischen Kandidat und Vorstand, die seit zwei Jahren in unangenehmer Detailfülle den Ausschuss beschäftigten, ohne dass es ein Ergebnis gibt. Vielmehr nahm der Streit neue Dimensionen an. So droht Petry inzwischen eine Anklage wegen Meineids. Noch prüft die Justiz diesen Vorwurf.

Das ausstehende Votum des Ausschusses hat es aber so oder so in sich. Sollte man Samtlebens Einspruch anerkennen, steht das aktuelle Parlament quasi sofort auf der Kippe. Lehnt man ihn dagegen gut begründet ab, will Samtleben vor den Verfassungsgerichtshof ziehen, wo im Erfolgsfall gleiche Konsequenzen drohen – schlimmstenfalls die Neuwahl. Das hätte für alle im Parlament vertretenen Parteien enorme Konsequenzen. Regierungspartner CDU und SPD müssten genau wie Linke und Grüne um ihre 2014 erzielten Ergebnisse bangen – die AfD selbst, der man bei einem neuen Urnengang durchaus Stimmengewinne zutraut, droht dagegen die finanzielle Keule. So ist bisher unklar, ob sie dann allen anderen Parteien deren Millionen-Ausgaben für den Wahlkampf zurückerstatten muss.

Kompromiss platzt in letzter Minute

Zuvor hat die AfD aber längst neue Probleme. Denn auch bei der Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl im Herbst hakt es. Die zwischendurch unterbrochene Prozedur soll nun am Sonntag durch einen Parteitag fortgeführt werden. Unklar ist aber, ob die bereits erfolgte Kür von Frauke Petry zur Spitzenkandidatin dann noch gültig ist – oder wiederholt werden muss.

zur Startseite