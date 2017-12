Sachsen bei Touristen so beliebt wie noch nie Bis Ende 2017 könnten 19 Millionen Übernachtungen gebucht werden. Das liegt auch an mehr Gästen aus dem Osten.

Nach Online-Bewertungen ist der Freistaat Sachsen das drittbeliebteste Reiseziel in Deutschland - nach Bayern und Schleswig-Holstein. © SZ

Dresden. Sachsens Tourismusbranche könnte einen neuen Rekord aufstellen: Bis Ende des Jahres rechnet der Landesverband mit 19 Millionen gebuchten Übernachtungen im Freistaat – etwa 250 000 mehr als 2016. Von Januar bis Oktober wurden bereits mehr als 6,6 Millionen Gäste gezählt.

Durchweg alle Regionen profitieren vom Interesse der Urlauber. 40 Prozent der Touristen besuchen die Großstädte. Dabei ist Dresden beliebter als Leipzig. Doch die Messestadt holt auf: In keiner anderen Region sind die Zahlen so stark gestiegen wie in Leipzig. Die Stadt besuchten in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 1,4 Millionen Gäste, die 2,6 Millionen Übernachtungen buchten. Das sind 8,1 Prozent mehr Ankünfte und 7,7 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahreszeitraum.

Danach folgt das Vogtland. Die Region konnte acht Prozent mehr Ankünfte verbuchen. „Hier zahlt sich die Zusammenarbeit mit dem thüringischen Vogtland aus“, sagt Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU), der auch Präsident des Landestourismusverbandes ist. Zulegen konnte auch die Sächsische Schweiz. Hier waren es bis Oktober etwa 30 000 Gäste mehr als 2016.

Die meisten Urlauber kommen aus Deutschland. Nach Online-Bewertungen ist der Freistaat das drittbeliebteste Reiseziel, nach Bayern und Schleswig-Holstein. Bei ausländischen Gästen liegen die Niederländer mit 160 000 Übernachtungen vorn, gefolgt von Gästen aus Polen, der Schweiz, den USA und Österreich. Für steigende Zahlen sorgen vor allem Urlauber aus dem Osten: 2017 buchten 34 Prozent mehr Polen als im Vorjahr eine Übernachtung in einem sächsischen Hotel. Auch der Anteil der Touristen aus Russland, Tschechien und China steigt. „Das sind für Sachsen wichtige Märkte“, sagt Rößler. Beliebter wird der Freistaat auch bei Gästen aus den USA.

Der Tourismus habe entscheidende Bedeutung für Sachsen, so Rößler. Mehr als 188 000 Menschen sind in der Branche beschäftigt. Etwa 80 Prozent der Betriebe haben weniger als zehn Mitarbeiter. „Dieser Mittelstand stabilisiert gerade im ländlichen Raum die Wirtschaft“, sagt Rößler.

Die Betriebe erwirtschafteten 2016 etwa 7,8 Milliarden Euro Umsatz. Mehr als die Hälfte davon mit Tagesreisen. Im Durchschnitt bleiben Touristen 2,5 Tage in der Region – länger als im Vorjahr. Etwa 2,7 Milliarden Euro Umsatz erwirtschafteten Hotels mit mehr als zehn Betten.

