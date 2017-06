Sachsen am Tag nach dem Unwetter

Nach einem Blitzschlag brennt in Pirna ein Strohlager. © Marco Förster

Eine Unwetterfront hat in Sachsen zahlreiche Schäden angerichtet. Am Abend und in der Nacht zum Freitag mussten Einsatzkräfte vor allem umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste beseitigen, wie die Polizeidirektionen im Land mitteilten. Schwerpunkt sei der Raum Görlitz gewesen. Auch der Landkreis Bautzen bekommt die Folgen am Morgen zu spüren: Viele Bahnstrecken sind blockiert.



Den wohl spektakulärsten Einsatz in der Unwetternacht verzeichnete die Feuerwehr in Pirna. Dort schlugen gegen 0.30 Uhr Blitze in ein Strohlager ein, teilte die Stadtverwaltung mit. Ein Teil der 360 dort aufgereihten Ballen fing binnen kurzer Zeit Feuer. Auf einer Länge von etwa 200 Meter schlugen Flammen aus dem Stroh. Die Löscharbeiten dürften noch bis in den Freitag hinein andauern.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verzeichnete in der Nacht orkanartige Sturmböen auf dem Fichtelberg mit bis zu 108 Kilometern pro Stunde. Auch am Dresdner Flughafen ging es stürmisch zu. Bis zu 82 Kilometer pro Stunde wurden dort gemessen. „Wir hatten die ganze Nacht über gut zu tun“, sagte der Dresdner Feuerwehr-Sprecher Rainer Jonas am frühen Freitagmorgen. Insgesamt gingen 347 Notrufe ein. „Wie das eben so ist, wenn ein etwas stärkeres Gewitter übers Stadtgebiet zieht“, schränkte er die Ausmaße des Unwetters in Dresden ein.

In der Landeshauptstadt sei es lediglich zu Schäden an Fahrzeugen und Freileitungen gekommen, erklärte der Sprecher. Am Elberadweg knickte in Höhe des Fährgartens in Johannstadt ein Baum um und riss eine Leitung mit. In Höhe des Trollgartens blockierte ein Baum den Fahrradweg. Bereits am Donnerstagnachmittag legte der Sturm zahlreiche Gerüste und Absperrungen in der Innenstadt um. Außerdem blockierten umgestürzte Bäume in Langebrück und in Tolkewitz zeitweise Straßen.

Verkehrsbehinderungen nach Unwetter zurück 1 von 3 weiter Einschränkungen bei Trilex-Zügen in Ostsachsen „Zum Betriebsstart am heutigen Freitag ist noch kein verlässlicher Zugverkehr möglich“, teilte Trilex-Sprecher Jörg Puchmüller am Morgen mit. Derzeit werde das DB-Netz kontrolliert. Die Abschnitte Bautzen-Bischofswerda und Wilthen-Bischofswerda sind weiterhin gesperrt. Die Züge pendeln zwischen Görlitz und Bautzen, Dresden und Bischofswerda sowie Zittau und Wilthen. Zwischen Bautzen und Bischofswerda sowie Wilthen und Bischofswerda wurde Busnotverkehr eingerichtet. Informationen gibt es auf der Trilex-Facebook-Seite oder bei Zugbegleitern. Einschränkungen bei der Deutschen Bahn Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden durch umgestürzte Bäume viele Oberleitungen beschädigt. Im Fernverkehr waren deshalb am Morgen noch die Strecken Magdeburg-Berlin sowie Leipzig-Bitterfeld-Magdeburg gesperrt. Die Züge werden über Halle umgeleitet. Auch im Regionalverkehr gibt es laut Bahn auf gut zehn Strecken Einschränkungen. Schwerpunkte sind Verbindungen von und nach Magdeburg, Dessau-Roßlau sowie Dresden. In den meisten Fällen können gar keine Züge fahren und Reisende müssen auf Busse umsteigen. Die Reparaturarbeiten würden voraussichtlich den gesamten Freitag dauern, hieß es. Reparaturwagen müssten jede einzelne Strecke abfahren und Bäume von den Gleisen heben und Oberleitungen neu spannen. Die Bahn informiert unter bahn.de über ihre Verbindungen. Einschränkungen im Dresdner Stadtgebiet Auch in Dresden sorgen die Folgen des Unwetters für ein paar Probleme am Morgen. So etwa auf der Linie 12, die an der Freiberger Straße nicht durchkam. Auf welchen Strecken es klemmt, berichten die Verkehrsbetriebe aktuell auf ihrem Twitter-Kanal @DVBAG

Im Sächsischen Obstland wurden am Donnerstagabend die Hagelkanonen in Stellung gebracht, wie Thomas Seidel, Chef der Leisniger Obstgarten GmbH, sagte. Um seine zum Teil erntereifen Früchte zu schützen, verfolgte er am Computer aufmerksam die Wetterprognose. Mit den Kanonen hätte er im Ernstfall Stoßwellen in die Luft schießen und Hagelkörner in Regentropfen verwandel können.

In Freiberg wurde das Bergstadtfest am Abend mitten in der Eröffnungszeremonie unterbrochen - es wird erst am Freitag weitergehen, wie die Stadt mitteilte. In Chemnitz wurden laut Polizei Straßen über- und unterspült. Zudem habe es mehrere Blitzeinschläge gegeben. Der meiste Regen fiel nach Angaben des DWD in Plauen mit 31 Litern pro Quadratmeter.

Bereits am Donnerstagnachmittag erwischte es den nördlichen Teil Sachsens heftig. Kurz nach 16 Uhr verdunkelte sich der Himmel über Großenhain. Eine Unwetterböe zog von Berlin ins Großenhainer Land hinein und wanderte dort fast exakt die B 98 entlang. Angefangen in Raden, Zabeltitz und Treugeböhla, von dort nach Lampertswalde, Schönfeld, Thiendorf, Sacka, Tauscha. In Sacka wurde das Dach eines Vereinshauses binnen Minuten komplett abgedeckt. Bei vielen Bewohnern der Region dürften Erinnerungen an 2010 hochgekommen sein, als ein Tornado schwere Schäden anrichtete. (SZ/dpa)

Gewitter-Foto aus Dresden von Twitter-Nutzerin "Suse"

