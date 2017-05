Sachse verursacht Unfall mit 4,08 Promille

Ein stark angetrunkener Autofahrer aus Sachsen hat in Jena einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei in Thüringen am Sonntag mitteilte, war der Mann am Samstag mit beachtlichen 4,08 Promille unterwegs.

Bei dem Crash hatte er sein Auto und eine Grünanlage beschädigt. (dpa)

