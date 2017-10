S-Bahn-Schubser wollen sich zu den Vorwürfen äußern Die beiden Angeklagten aus Nordafrika sollen einen Pendler auf die Gleise gestoßen haben. Ihnen wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Schwere Vorwürfe: Seit Mittwoch müssen sich der Marokkaner Chakir A. (24) und der Libyer Radouan K. (27) vor dem Landgericht Dresden verantworten. © Gerald Hänel

Versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – die Anklage gegen zwei 24 und 27 Jahre alte Nordafrikaner ist detailreich. Ausführlich schildert Oberstaatsanwalt Christian Avenarius am Mittwochmorgen im Landgericht Dresden, wie es vor sieben Monaten an einem Dresdner Bahnhof zu dem Angriff auf einen 41-jährigen Dresdner kam.

Der Fall sorgte für Schlagzeilen, weil die beiden Verdächtigen aus Marokko und Libyen nach der Tat nicht sofort verhaftet worden waren, obwohl die Polizei sie in unmittelbarer Nähe festgenommen hatte. Die Staatsanwaltschaft begründete das später mit einem Versehen. Die Männer sitzen erst seit dem 21. März in Untersuchungshaft. Beide Asylbewerber waren bereits wegen kleinerer Delikte bekannt.

Pendler René J. stieg laut Anklage am 17. März am Haltepunkt Dresden-Zschachwitz um 4.45 Uhr mit seinem Fahrrad aus einer S-Bahn und wollte zur Arbeit radeln. Noch am Bahnsteig sprachen ihn zwei Männer an, die mit ihm ausgestiegen waren. Einer bat um Feuer. Weil der 41-Jährige das abgelehnt hatte, soll Chakir A. (24) mit Wucht gegen dessen Rad getreten haben, das gegen J.s Schienbein prallte. J. habe daher A. gepackt, ihn gegen einen Pfeiler gedrückt und gefragt, was das solle. Nun habe der zweite, Radouan K. (27), den Pendler weggestoßen. J. stolperte und stürzte aufs Bahngleis. Er sei wieder auf den Bahnsteig geklettert, habe die Polizei alarmiert und sei aber gleich wieder von A. bedrängt worden. Wieder kam K. dazu und J. wurde erneut vom Bahnsteig gestoßen. Er sei auf den Rücken gefallen.

Nun hätten beide Männer mit Tritten und Schlägen J. daran gehindert, wieder auf den Bahnsteig zu klettern, sie hätten sogar sein Fahrrad auf ihn geworfen, ihn jedoch verfehlt. Selbst als eine S-Bahn aus Pirna nahte, hätten die Angeklagten nicht abgelassen. Als der Lokführer eine Gefahrenbremsung einleitete, habe er die Täter flüchten sehen. J. habe sich mit seinem Rad in eine Einbuchtung retten können, die S-Bahn sei fünf bis zehn Meter vor ihm stehengeblieben – so der dramatische Ablauf laut Anklage. Die stark alkoholisierten Männer hätten angesichts der nahenden S-Bahn auch den Tod des Pendlers billigend in Kauf genommen, lautet der schwere Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst fünf Verhandlungstage geplant. Ob René J. aussagen kann, ist unklar.

Das Opfer wurde schwer traumatisiert. Am Freitag soll ihn ein psychiatrischer Sachverständiger untersuchen und klären, ob J.s Gesundheitszustand eine Vernehmung zulässt, sagte Anwältin Gesa Israel. Sie ist J.s Nebenklagevertreterin. Ihr Mandant sei seit der Tat nicht arbeitsfähig. Die Familie leide sehr an den Folgen der Tat. Eine frühere psychische Erkrankung sei wieder ausgebrochen, heißt es. Israel betonte jedoch auch, dass die körperlichen Folgen erheblich seien: J. habe sich erst vor Kurzem einer Schulteroperation unterzogen.

Die Angeklagten kündigten an, sich zu der Tat zu äußern. Am Mittwoch wurde nur der Lebenslauf des Marokkaners A. erörtert. Er sagte nach einigem Zögern, er habe wegen seiner Homosexualität zu Hause Probleme gehabt und sei mit 14 nach Spanien geflüchtet. 2015 habe er in der Schweiz Asyl beantragt, sei abgelehnt worden und daher im März 2016 nach Deutschland gegangen. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.

zur Startseite