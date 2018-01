Rund 8 000 ohne volle Krankenversicherung

Dresden. Die Beitragsrückstände haben Folgen: Mehr als 8 200 Sachsen, die bei der AOK Plus versichert sind, können nur eingeschränkt Leistungen beanspruchen. Sie schulden der Krankenkasse Beiträge in der Regel für mehrere Monate und haben trotz Mahnungen nicht bezahlt. 65 von ihnen sind ohne festen Wohnsitz. Die Daten gehen aus der Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage der Linkenabgeordneten Susanne Schaper hervor. Sie beziehen sich auf die in Sachsen verhältnismäßig große AOK Plus. Sie ist die einzige im Bundesland tätige Kasse, die der Aufsicht des Ministeriums unterliegt.

Säumige Zahler haben nach Regelungen im fünften Sozialgesetzbuch Anspruch auf „Leistungen, die zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind“. Werden Schulden beglichen oder Ratenzahlung vereinbart, gibt es den vollen Schutz. Schaper forderte Gesetzesänderungen. Für Etliche sei schon der Mindestbeitrag von 174 Euro im Monat kaum zu stemmen. „Den Betroffenen muss ein Ausweg aus der Schuldenspirale geöffnet werden“, sagte sie. (SZ/ale)

