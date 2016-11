Run auf den Weihnachtsmann Heiligabend wollen viele Familien auf den Weihnachtsmann nicht verzichten. Doch Weihnachtsmänner sind knapp. Die Buchungen gehen schon seit Monaten ein.

Als Weihnachtsmann verkleidete Studenten sitzen anlässlich einer Weihnachtsschulung in einem Hörsaal der Technischen Universität in Dresden . © dpa

Roter Mantel, Rauschebart und Geschenkesack: Die Nachfrage nach einem Besuch von kostümierten Darstellern zur Weihnachtszeit ist in Sachsen ungebrochen. Manche Vermittler kommen bei den Anfragen kaum hinterher, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Teilweise gingen Buchungen für Heiligabend schon im Juni ein. Neue Weihnachtsmänner werden dringend gesucht.

Die Arbeitsagentur in Zwickau vermittelt Weihnachtsmänner bis nach Chemnitz und Plauen im Vogtland. „Aktuell haben wir 31 Bestellungen“, berichtet Pressesprecherin Mirjam Sobe. „Jeden Tag werden es jetzt mehr.“ Heiligabend vergangenen Jahres hätten die Weihnachtsmänner und -frauen, die über die Agentur gebucht werden konnten, 91 Familien Geschenke gebracht. Das Honorar betrage in der Regel mindestens 25 Euro. Auch bei Feiern in Betrieben, Kindergärten und Seniorenheimen, aber auch Schulen, Kliniken, Sportvereinen, Warenhäusern und auf Weihnachtsmärkten seien die Weihnachtsmänner heiß begehrt.

„Zu den 37 Weihnachtsmännern, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, sind in den vergangenen Tagen drei Studenten und ein 18-jähriger Schüler hinzugekommen“, sagt Sobe. Die Agentur hatte mit Annoncen und an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau für den Job geworben.

„Schon seit Juni erhalten wir Anfragen für Weihnachtsmänner und Engel“, erzählt Myriam Gammer von der Studentischen Arbeitsvermittlung in Dresden. In den vergangenen Jahren seien für Heiligabend in Dresden und Umgebung immer etwa 70 bis 80 Weihnachtsmänner und 10 bis 15 Engel vermittelt worden. Diese hätten am 24. Dezember je etwa 6 bis 8 Familien beschert. „Da kommen bis zu 600 Familien zusammen.“

„Das Bild, das Familien von ihrem Weihnachtsmann haben, ist sehr präzise“, berichtet Gammer. „Das betrifft die Länge des Bartes ebenso wie die Stimmlage und dessen Utensilien.“ Deshalb würden in die Jahre gekommene Kostüme oder Säcke in regelmäßig ersetzt. Gute Nerven und Stressresistenz seien bei Weihnachtsmännern von Vorteil, so Gammer. Vor allem für die Neuen gebe es in jedem Jahr zwei Schulungstermine.

Zudem gibt es in Dresden einen privaten Weihnachtsmannservice mit neun Weihnachtsmännern und einem Engel. „Wir erhalten jedes Jahr Hunderte Anfragen, von denen wir etwa 80 Prozent aus Kapazitätsgründen nicht bedienen können“, sagt deren Chef Hendrik Scholz. In diesem Jahr sei die „Primetime“ an Heiligabend - also die Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr - schon Mitte Oktober ausgebucht gewesen.

„Es wird nie genug Weihnachtsmänner geben, die Nachfrage steigt in jedem Jahr“, so Scholz. Und: „Wir wollen keine Weihnachtsmänner, die nicht mit dem Herzen dabei sind und den Job nur aus finanziellen Interessen machen.“ Deshalb gebe es ein Nachwuchsproblem.

In Leipzig kümmert sich seit einigen Jahren die Weihnachtsmann-Zentrale, ein ehrenamtliches Projekt, um Weihnachtsmänner. Auf einer Plattform im Internet könnten Interessenten ihre Kontaktdaten eintragen, sagt Steffen Kempt von der Zentrale. Im vergangenen Jahr seien es 38 gewesen, diesmal bis jetzt erst 17. „Aber es ist ja noch etwas Zeit.“ Er habe den Eindruck, dass die Nachfrage immer mehr zu-, die Zahl der Weihnachtsmänner aber abnehme. „Der Weihnachtsmann hat Zukunft“, betont Kempt. (dpa)

