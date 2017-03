Rückwärts in den Pub In der Zittauer Neustadt ist ein 76-Jähriger beim Ausparken in eine Bar gefahren. Er hatte Gas und Bremse verwechselt.

Der weinrote BMW ist nicht nur in den Eingang des Irish Pubs gefahren, sondern auch auf dessen Terrasse eingebrochen. Das Auto ging, danach nicht mehr von alleine zu bewegen. © privat

Vor dem Irish Pub in der Zittauer Neustadt hat 76-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der Senior krachte mit seinem weinroten BMW rückwärts, mitten über die Terrasse in den Eingangsbereich des Pubs. Der Grund dafür war ein altbekannter Klassiker im Straßenverkehr: Der Mann verwechselte beim Ausparken Gas und Bremse. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz auf Nachfrage der SZ mit.

Wie durch ein Wunder wurde bei der Unachtsamkeit des 76-Jährigen niemand verletzt. Elke Mäffert, Inhaberin des Irish Pubs, war am Sonntagabend einige Stunden nach dem Unfall trotzdem noch aufgewühlt. „Wir können von Glück reden, dass noch kein Sommer ist. Sonst hätten Tische auf der Terrasse gestanden und Leute wären womöglich verletzt worden“, sagt sie. Der entstandene Schaden ist dennoch von großem Ausmaß. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf etwa 35000 Euro. Das Unfallauto ist durch den Aufprall in den Eingangsbereich der Bar komplett hinüber. Der BMW musste anschließend sogar von einem Pannendienst geborgen werden – das Auto steckte nicht mehr fahrbereit in der Terrasse des Pubs fest.

Für Elke Mäffert beginnen nun die Aufräumarbeiten. Zu tun gibt es einiges. Denn nicht nur ihre Terrasse sei komplett zerstört worden, sondern auch die Tür zum Pub. „Das ist eine spezielle Gastrotür, die schon alleine 6 000 Euro wert ist“, sagt Frau Mäffert. Insgesamt rechnet sie an ihrem Pub mit einem Schaden von rund 15000 Euro. „Es sind sogar massive Backsteine aus der Wand gebrochen“, sagt die Zittauer Pub-Betreiberin.

Bereits am Sonntagabend hatte die Gastronomin dafür gesorgt, dass ihr Pub notdürftig gesichert wird. Auch, damit Einbrecher nicht die Gunst der Stunde nutzen können, um durch die kaputte Tür in die Bar einzusteigen. Für die Zukunft wünscht sich Elke Mäffert, dass die Stadt vor ihrem Pub etwas in Sachen parken ändert. Denn dort, so sagt sie, gäbe es schon lange ein Problem mit der Ausparkerei. „Die Leute nehmen wenig Rücksicht“, so Frau Mäffert, die sich vor ihrer Bar und der angrenzenden Bank ein Parkverbot wünscht.

