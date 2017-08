Rottweiler beißt zweimal zu Eine Frau ist mit dem Hund in Freital unterwegs. Er griff an zwei Tagen zwei Passanten an. Handelte sie dabei vorsätzlich?

Solch ein Rottweiler fiel in Freital zweimal Passanten an. © Archiv/Schulz

Melanie F. hätte es besser wissen müssen. Oder doch nicht? Diese Frage beschäftigte nun das Amtsgericht in Dippoldiswalde. Gleich zweimal binnen weniger Tage hatte der Rottweiler eines Freundes der Frau im Freitaler Stadtteil Zauckerode zugebissen. Die polizeibekannte Melanie F. war am 27. September und am 7. Oktober 2016 mit dem Hund unterwegs, beide Male trug das Tier keinen Maulkorb. Am Nahkauf-Markt an der Oppelstraße fiel der Vierbeiner dann jeweils einen älteren Menschen an. Beide hatten damals nur zufällig seinen Weg gekreuzt. Die Bissverletzungen seien nicht schwerwiegend gewesen, hieß es vor Gericht. Geblutet hätten die Wunden jedoch.

Die vorbestrafte Deutsche hätte sich deshalb in Dippoldiswalde wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen, doch sie drückte sich vor dem Prozess – ohne triftigen Grund. Ihr Verteidiger dazu: „Sie weiß, dass sie bestraft wird wegen der Vorfälle.“ Das Gericht entschied so, ins sogenannte Strafbefehlsverfahren überzugehen. Das bedeutet: Die arbeitslose Angeklagte erhält eine Strafe. Akzeptiert sie diese, ist die Sache erledigt, legt sie Einspruch dagegen ein, wird doch noch verhandelt.

Wiederholungstäter ohne Maulkorb

Das Gericht hielt eine Geldstrafe von 900 Euro (90 Tagessätze à zehn Euro) für angemessen. „Sie hätte wissen müssen, dass der Hund gefährlich und bissig ist, und dass er einen Maulkorb tragen muss“, erklärt die Richterin. Das Gericht folgte beim Strafmaß der Forderung der Staatsanwaltschaft. Auch diese ging von einer fahrlässigen Körperverletzung aus. Ein Vorsatz sei schwer nachzuweisen, obschon der Rottweiler Wiederholungstäter war. Er biss vor den Vorfällen in Freital schon mal zu. Und er konnte es erneut tun, weil er trotz alledem wieder keinen Maulkorb trug. Es sei aber eine grenzwertige Entscheidung, heißt es vor Gericht. Denn der Frau hätte nachgewiesen werden müssen, dass sie die Attacken bewusst in Kauf genommen hat.

