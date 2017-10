Riesaer Retter bei „Ruck Zuck“ Die Stadtteilfeuerwehr Riesa-Stadt ist mit einem Team bei der Spielshow angetreten. Was es erreicht hat, ist jetzt bei RTL Plus zu sehen.

Fünf Riesaer Retter bei der Show „Ruck Zuck“ in Köln. © Torsten Gudat

Ein Team der Stadtteilfeuerwehr Riesa-Stadt hat an der Spielshow „Ruck Zuck“ mit Moderator Oliver Geissen teilgenommen. Am heutigen Mittwoch, 25. Oktober, ist um 19.25 Uhr bei RTL Plus zu sehen, wie sich die Retter geschlagen haben. Auf die Idee zur Teilnahme war Sven Küttner gekommen: „Die anderen waren auch dafür, also habe ich im Internet das Anmeldeformular ausgefüllt.“

Und just hatten die Kameraden eine Einladung zum Casting in Berlin. „Dort haben wir uns gut geschlagen, so haben wir auch eine Einladung für die richtige Show bekommen.“ Also reisten Sven Küttner, Robert Gudat, Robert Schneider, Raphael Jantons, Paulus Günter und Ersatzspieler Torsten Gudat Anfang September zur Aufzeichnung nach Köln.

Bei „Ruck Zuck“ muss ein Begriff viermal hintereinander auf ganz unterschiedliche Art beschrieben und schließlich erraten werden. Bereits genutzte Begriffe dürfen nicht noch einmal vorkommen. Die Spieler, die gerade nicht an der Reihe sind, tragen Kopfhörer. „Wir haben also vorher vereinbart, dass die Erklärungen nach hintenraus immer komplizierter werden müssen“, erklärt der Initiator. In jedem Fall ist es bei der Show wichtig, dass sich die Spieler gut kennen.

Das ist offenbar der Fall: „Auch neben der Feuerwehr verbringen wir viel Zeit miteinander“, so Küttner. Wie die Riesaer abgeschnitten haben, durfte er vor der Ausstrahlung nicht verraten. Kein Problem: Die SZ fragt im Laufe der Woche noch mal nach.

