Riesa will die Hundesteuer reformieren Eine Steuermarke soll künftig für ein ganzes Tierleben gelten. Der Hundelobby reicht das nicht.

Ob groß oder klein: In Riesa und den Umlandgemeinden müssen alle Hunde eine Hundesteuermarke tragen. Wie viel Geld die Halter dafür zahlen müssen, ist regional sehr unterschiedlich. © Steffen Unger

Die Stadt will Geld sparen und den Aufwand in Sachen Hundesteuer minimieren. Ab 2018 sollen nicht mehr jährlich neue Hundesteuermarken an die Halter verschickt werden, sondern: „nur noch ein Mal unbefristet fürs gesamte Hundeleben“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Das erleichtere das Leben für Verwaltung und Hundebesitzer gleichermaßen. „Andere Städte machen das schon länger“, sagt Päsler. In der näheren Umgebung halten es so etwa bereits die Gemeinden Wülknitz und Strehla. In Glaubitz bekommen die Hundehalter alle zwei Jahre neue Marken. Zeithain gibt alle drei Jahre neue Steuerplaketten fürs Halsband aus.

Für das neue Verfahren muss die Hundesteuersatzung geändert werden. Darüber diskutieren derzeit der Riesaer Verwaltungsausschuss und die Ortschaftsräte. Laut der Beschlussvorlage kann die Stadt durch die Neuerung rund 1000 Euro jährlich sparen. Aktuell sind in Riesa 1020 Hunde gemeldet. Am 15. November wird im Stadtrat abgestimmt, ob das erleichterte Verfahren ab dem neuen Jahr in Riesa gilt. – Der Verband für das Deutsche Hundewesen, Deutschlands größter Dachverband für Hundezucht und Hundesport, begrüßt die geplante Reform der Satzung. „Das ist für alle Seiten eine gute Lösung“, erklärt Verbandssprecher Udo Kopernik.

Wenn es noch ihm ginge, würde in Riesa allerdings gar kein Hund eine Steuermarke tragen – wie im hessischen Eschborn. Nach eigenen Angaben trat die Hundesteuersatzung dort am ersten Januar 1999 außer Kraft. Daher werden auch keine Hundesteuermarken mehr ausgegeben. Verbandssprecher Kopernik hält die Hundesteuer für veraltet: „Die Abgabe ist ein Anachronismus aus der Zeit von Friedrich Wilhelm III.“ Die Hundesteuer sei damals zusammen mit Steuern auf Klaviere und Hauspersonal als Luxusabgabe eingeführt worden. „In dem Sinne, dass Reiche mehr zum Allgemeinwohl beitragen, als Menschen mit weniger Geld. Damals war das vielleicht eine gute Idee, aber heute ist Hundehaltung kein Ausdruck mehr von Reichtum“, meint er.

Das Argument, dass Hunde den öffentlichen Raum verunreinigen, weil sich viele Halter nicht daran halten, die Hinterlassenschaft ihrer Lieblinge zu beseitigen, lässt Kopernik nicht gelten: „Anders als etwa die Kfz-Steuer ist die Hundesteuer ja nicht einmal zweckgebunden und finanziert damit auch den Dienstwagen des Bürgermeisters mit.“ Der Hundehaltung durch hohe Abgaben Einhalt zu gebieten, findet Kopernik moralisch zweifelhaft. „Hunde haben in unserer Gesellschaft eine hohe Bedeutung. Kinder, die mit Hunden aufwachsen, haben zum Beispiel nachweislich eine bessere Sozialkompetenz“, erklärt er.

26 Euro bis 300 Euro Hundesteuer

Ein Blick in die Hundesteuersatzungen zeigt, dass die Gemeinden in der Umgebung höchst unterschiedliche Summen von den Haltern verlangen (siehe Tabelle). Während Glaubitz für den ersten Hund nur 26 Euro im Jahr fordert, ist die Hundesteuer in den zentrumsnahen Stadtteilen Riesas mehr als dreimal so hoch, nämlich 92 Euro. Für gefährliche Hunde, zu denen etwa American Staffordshire oder Bullterrier zählen, fordert die Stadt Riesa gar 300 Euro jährlich.

