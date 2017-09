Riesa geht gegen Plakat-Sünder vor Jede Partei darf nur eine bestimmte Zahl an Wahlplakaten aufhängen. Aber nicht jede hält sich dran.

Ein Blick in die Pausitzer Delle: Gleich fünf Parteien haben im Riesaer Stadtgebiet mehr Plakate aufgehängt als erlaubt. Sie müssen die Wahlwerbung nun abhängen – oder schlimmstenfalls mit einem Bußgeld rechnen. © Sebastian Schultz

Spätestens seit Ende August ist der Bundestagswahlkampf auch in Riesa unübersehbar geworden. Hunderte Plakate haben eifrige Parteimitglieder in den vergangenen Wochen in Riesa aufgehängt, um noch die eine oder andere Stimme für den eigenen Kandidaten zu gewinnen.

Einige Parteien gehen den Bundestagswahlkampf aber offensichtlich mit etwas zu viel Elan an. So buhlt beispielsweise AfD-Kandidat Detlev Spangenberg auch in Riesa um Stimmen – obwohl er eigentlich im Wahlkreis Nordsachsen antritt. Das schreibt FDP-Mitglied Sven Borner auf seiner Facebook-Seite – und nimmt das offensichtliche Versehen gleich zum Anlass für Kritik in einem anderen Punkt: Die Zahl der AfD-Wahlplakate überschreite das Erlaubte jedenfalls vermutlich um das Zehnfache, so Borner.

Je nach Ergebnis der jüngsten Bundestagswahl dürfen die antretenden Parteien nämlich nur eine bestimmte Zahl von Plakaten aufhängen. Für diejenigen, die noch nicht im Bundestag vertreten sind, wären das im Riesaer Stadtgebiet insgesamt 35, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Unter den anderen Parteien stünden Grünen und Linken 52, der SPD 67 und der CDU 87 Plakate zu. „Aufgrund der vielen antretenden Parteien kommen wir auf 713 erlaubte Plakate.“ Jedenfalls, wenn keine Partei zu viele aufgehängt hat.

Tatsächlich habe es gleich mehrere Hinweise auf eine übermäßige Plakatierung gegeben. Gleich vier Mitarbeiter des Bürgeramtes seien deshalb am Montag damit beschäftigt gewesen, durch die Stadt zu fahren und Plakate zu zählen. „Auch Stadtangestellte kennen sicher sinnvollere und wichtigere Beschäftigungen“, räumt der Sprecher ein, „aber es gehört natürlich zu unserer Arbeit, die Einhaltung auch dieser Dinge einer Satzung zu kontrollieren.“ Bei ihrer Kontrolle stellten die städtischen Mitarbeiter gleich fünf Parteien fest, die zu oft plakatiert hätten, teilt der Pressesprecher auf Anfrage mit.

Um welche Parteien es sich konkret handelt, führt der Stadtsprecher nicht aus. Nach SZ-Informationen sind neben der AfD auch die NPD, MLPD, die Linke und die FDP betroffen. Die „Plakat-Sünder“ werden laut Stadtverwaltung zunächst angeschrieben und aufgefordert, die überzähligen Plakate zu entfernen. Wer dem nicht nachkommt, dem droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und möglicherweise ein Bußgeld. Allerdings nicht vor der Bundestagswahl, erklärt Päsler: Die Stadt sei in dem Zusammenhang an Fristen gebunden. Bei bloßen Drohungen will es die Stadt in dem Zusammenhang offenbar nicht belassen. „Es hat bei einer früheren Wahl auch schon eine ‚Ersatzvornahme‘ gegeben, wo die Verwaltungsmitarbeiter überzählige Plakate entfernt und das der Partei in Rechnung gestellt haben“, so der Stadtsprecher.

Die Zahl der Plakate ist übrigens nicht der einzige Verstoß, den die Stadt in diesem Wahlkampf anmahnen musste. Unter anderem sei auch ein Abstand von 30 Metern zu Schulen, städtische Gebäuden, Wahllokalen sowie Kirchen und Friedhöfen einzuhalten. „Das wurde beispielsweise diesmal auch einmal von der Verwaltung angemahnt und von der betreffenden Partei dann auch befolgt.“

zur Startseite