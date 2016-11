Richter weisen auf Tötung durch Unterlassen hin Im Prozess um den Toten im Gimmlitztal schließt das Gericht nicht aus, dass der angeklagte Detlev G. den Mann aus Hannover hätte retten können.

Der Tatort im Keller der Pension im Gimmlitztal nach der kriminaltechnischen Untersuchung. Hier hing Woitek S. stranguliert an der Decke. An der Kellertür stand „Privat“. © Ronald Bonß

Der Vorsitzende Hans Schlüter-Staats hatte es am Vortag angedeutet. Am Dienstag wird es offiziell. Nach vier Prozesstagen gibt die 5. Strafkammer des Dresdner Landgerichts den rechtlichen Hinweis, dass der Angeklagte Detlev G. wegen Tötung durch Unterlassung verurteilt werden könnte.

Diesen von der Anklage abweichenden Tatbestand schließen die Richter offenbar nach den Aussagen des Rechtsmediziners Uwe Schmidt nicht mehr aus. Der neue Vorwurf wäre erfüllt, wenn die Kammer am Ende der Beweisaufnahme zu der Überzeugung käme, das Detlev G. den Mann hätte retten können, der am frühen Abend des 4. November 2013 im Keller der Pension im Gimmlitztal stranguliert an der Decke hing. Der Gutachter Uwe Schmidt hatte am Montag auf Nachfrage erklärt, dass er auf dem vom Angeklagten angefertigten Video nach 1:41 Minuten die letzte hirngesteuerte Bewegung des am Seil hängenden Woitek S. erkennen kann. Auf dem Video, das erstmals öffentlich gezeigt worden war, ist nach Ansicht des Rechtsmediziners eine terminale Schnappatmung zu erkennen. Beim Sterben könne sie im Stadium tiefer Bewusstlosigkeit und des Atemstillstandes noch erfolgen. Nach diesem Zeitpunkt seien auf dem Video keine Hinweise mehr zu sehen, dass das Gehirn des Strangulierten noch gelebt habe.

Nun kommt es darauf an, ob der angeklagte Kriminalbeamte nach seiner Rückkehr in den Keller der Pension in einem Zeitfenster von etwa zwei Minuten erkennen konnte, dass Woitek S. möglicherweise noch lebte, ob Detlev G. in der Lage gewesen wäre, den Tod des strangulierten Mannes noch abzuwenden, oder ob er dessen Tod billigend in Kauf genommen hat.

Nachdem die Kammer das Sterben des Woitek S. einen kompletten Verhandlungstag lang erörterte, widmete sie sich am Dienstag ebenso intensiv dem Keller im Gimmlitztal. Mehr als eine Stunde lang nahmen die Prozessbeteiligten Bilder und Skizzen vom Tatort in Augenschein. Ein Sachverständiger erklärte ihnen das computergestützte Verfahren, mit dem er den Keller dreidimensional vermessen hatte. Mithilfe des Verfahrens war ermittelt worden, dass der entscheidende Druckpunkt des Henkerknotens in einer Höhe von 153 Zentimetern über dem Kellerboden um den Hals des Strangulierten gelegt war.

Heute soll ein weiterer Gutachter bei der Klärung der Frage helfen: Konnte Woitek S. in dieser Situation noch auf dem Boden des Kellers stehen?

