Rezepte gegen den Lehrermangel Jedes Jahr braucht der Freistaat etwa 1 300 neue Lehrer, um den Unterricht abzusichern. Wie kann das gehen?

Sachsen braucht jede Menge Lehrer © dpa

An Sachsens Schulen fehlen Lehrer. In den kommenden Jahren wird sich der Mangel noch verschärfen – die Schülerzahlen steigen, viele Lehrer gehen in Rente. Der Freistaat braucht dringend ein Rezept. Es fehlen aber Bewerber. Schon im aktuellen Schuljahr hatte das Kultusministerium Schwierigkeiten, alle benötigten Lehrerstellen zu besetzen. Was das Kultusministerium unternimmt.

Bildungsagenturen stellen ganzjährig neue Lehrer ein

Sachsen muss im kommenden Schuljahr etwa 1 950 Lehrerstellen besetzen, um den Bedarf zu decken. Das geht aus der langfristigen Lehrerbedarfsprognose hervor, die das sächsische Kultusministerium kürzlich erstellen ließ. 800 neue Lehrer sollen schon zum 1. Februar eingestellt werden – rund 760 Stellen sind besetzt. „Die Einstellungen zum Februar sind noch nicht abgeschlossen und werden vermutlich noch bis zu den Winterferien, vielleicht sogar darüber hinaus fortgeführt“, sagt Dirk Reelfs, der Sprecher des Kultusministeriums. „Im Grunde stellen wir zwischenzeitlich laufend ein.“

Sachsen braucht Seiteneinsteiger ohne Pädagogikausbildung

Unter den neuen Lehrern werden auch in diesem Jahr Seiteneinsteiger sein: Mehr als die Hälfte der zurzeit 2 176 Bewerber kann nach Angaben des Kultusministeriums keine einschlägige pädagogische Ausbildung nachweisen. Nur 817 Bewerber sind ausgebildete Lehrer. Schon in diesem Schuljahr wurden 700 Quereinsteiger eingestellt. Der Freistaat hat mit 45 Prozent bundesweit die höchste Quote. Auch um die Quereinsteiger zu qualifizieren, werden mehr Lehrer gebraucht.

Bewerber sollen auch aus anderen Bundesländern kommen

Sachsen versucht, Lehrer aus anderen Bundesländern zu gewinnen. Allerdings ging die Zahl der Bewerbungen zurück. Hatten sich im Schuljahr 2015/2016 noch 556 Lehrer aus einem anderen Bundesland für den Schuldienst in Sachsen beworben, waren es in diesem nur 404. Im vergangenen Schuljahr wurden 223 Lehrkräfte mit Abschlüssen aus anderen Bundesländern eingestellt, im aktuellen Schuljahr waren es nur 145. „Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache“, so Petra Zais, die bildungspolitische Sprecherin der Grünen.

Dass die Zahl an Lehrern aus anderen Bundesländern zurückgegangen ist, verwundere nicht, sagt Reelfs. Fast überall in Deutschland würden Lehrer händeringend gesucht. Sachsen steht im Wettbewerb. Um mehr Lehrkräfte für den Schuldienst in Sachsen zu gewinnen, müssten sich die Bedingungen insbesondere im Grund- und Oberschulbereich deutlich verbessern, fordert die Landtagsabgeordnete Petra Zais.

Mehr Lehrer kommen aus dem Ausland

„Wir werden natürlich versuchen, auch Lehrer aus dem Ausland nach Sachsen zu locken“, kündigt Dirk Reelfs an. Das sei nicht nur auf die Nachbarländer Polen und Tschechien beschränkt. „Die Vorbereitungen für Werbeaktivitäten dazu laufen aber noch“, so der Sprecher des Kultusministeriums. Schon im Sommer gab es konkrete Überlegungen dazu. Besonders in den grenznahen Regionen in der Oberlausitz, im Erzgebirge und im Vogtland seien Lehrer aus Tschechien eine interessante Option. Derzeit sind nach Angaben des Kultusministeriums etwa 200 Lehrkräfte aus dem Ausland in Sachsen tätig. Davon kommen 46 aus Tschechien und 40 aus Polen – das sind doppelt so viele wie noch im Juli 2016.

Mehr Stellen für den Freiwilligendienst an Schulen

Der Freistaat hat die Zahl der Plätze für das Freiwillige Soziale Jahr an sächsischen Schulen – das FSJ Pädagogik – kürzlich verdoppelt. Damit stehen ab dem kommenden Schuljahr bis zu 160 Stellen für Jugendliche zur Verfügung, die den Lehrerberuf testen möchten. Das Projekt trage dazu bei, geeigneten Nachwuchs für den Lehrerberuf zu gewinnen, teilt Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) mit. 70 Prozent der letzten Jahrgänge des Freiwilligendienstes hätten sich für ein Lehramtsstudium entschieden. Im vergangenen Jahr lagen etwa 300 Bewerbungen für mehr als 80 Plätze vor. Die Freiwilligen helfen Lehrern im Unterricht, betreuen die Hausaufgaben, begleiten Klassenexkursionen oder bieten Ganztagsangebote am Nachmittag an.

zur Startseite