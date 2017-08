Rezept gegen akute Wahlk(r)ämpfe Es kann jeden treffen. Was aber tun, wenn es passiert? Eine Handreichung zur Selbsthilfe.

IN vier Wochen wird ein neuer Bundestag gewählt und deshalb ist es an der Zeit, auch jeden sächsischen Bürger vor den damit verbundenen Risiken und Nebenwirkungen zu warnen. Ganz wichtig in diesen Tagen: Fragen Sie zum Thema Wahlkampf bitte niemals Ihren Arzt oder Apotheker, sondern vertrauen Sie allein Ihrem Bauchgefühl und dem gesunden Menschenverstand. Wenn jetzt zum Beispiel überall in Ihrem Wohnort bunte Plakate auftauchen, auf denen massenhaft Menschenköpfe abgebildet sind, die uns entweder irre angrinsen oder mit einem kritisch-bösen Endlosblick durchbohren, kann das bei übermäßigem Hinschauen schnell gravierende Folgen haben. Häufig treten dann Unsicherheit und Angstgefühle auf: Was wollen die alle von mir? Was habe ich falsch gemacht? Wer hilft mir nur, und wie entkomme ich?

TAUCHEN neuerdings auch in Ihrem Kopf ständig solche Angstfragen auf, sind das Symptome, die man unbedingt ernst nehmen sollte. Unbehandelt können sie dazu führen, dass Sie zuerst Ihre eigene Meinung und später sogar Ihre Wählerstimme verlieren. Doch keine Angst, die sofortige Anwendung alter Hausmittel erweist sich in der Regel als erfolgreich. Oft reicht etwas Entspannung aus, die sich dann langsam in ein intensives Nachdenken steigert. Richtig angewendet wird schnell klar: Die meisten Gesichter auf den Plakaten waren schon mal da – vor vier Jahren. Und was ist danach passiert? Nicht viel bis überhaupt nichts! Genießen Sie nun diese Erkenntnis, und öffnen Sie langsam wieder die Augen.

SOLLTE das nicht gelingen und Sie saugen Wahlkampfsprüche wie „Gerechtigkeit für alle! Bezahlbare Miete für jeden! Lebenswerte Renten für immer!“ bereits wie eine Designerdroge auf, achten Sie unbedingt auf deren Haltbarkeitsdatum. Die euphorisierende Wirkung vieler Sprüche lässt am Wahltag kurz nach 18 Uhr spürbar nach. Ab dann ist mit Entzugserscheinungen zu rechnen. Möglich sind Enttäuschung, Selbstvorwürfe und heftige Schuldgefühle. Bis Weihnachten sind die meisten Betroffenen aber beschwerdefrei. Wenn nicht, rufen Sie vorsichtshalber die Opposition an!

