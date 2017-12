Rettungsschiff „Lifeline“ im Hafen von Valletta gerammt

"mausi" hat völlig Recht. Auch ich habe zu solchen Organisationen ein gespaltenes Verhältnis. Meiner Meinung nach unterstützen diese Leute, wenn auch indirekt, diese Schlepperbanden aus dem nordafrikanischen Raum. Diese Flüchtlinge, meistens junge Männer, sollten sich am Aufbau ihrer Heimat beteiligen. Die Lage in Syrien und den anderen Staaten im arabisch-nordafrikanischen Raum entspannt sich und es gibt wenig Gründe, Flüchtlinge aufzunehmen. Andere Länder in Europa, wie Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei und jetzt noch Österreich haben das im Interesse ihrer Bürger schon lange erkannt. Nur Deutschland tut sich sehr schwer mit dieser Problematik.