Kolumne: Sächsisch betrachtet Rettet die Sündenböcke!

SZ-Redakteur Gunnar Saft. © Robert Michael

IN der sächsischen Landespolitik fand die Bescherung dieses Jahr vorfristig statt. Wenige Tage vor Heiligabend bekamen unsere Minister und Staatssekretäre allesamt Post aus der Chefetage – und etliche von ihnen machten beim Öffnen ihres Päckchens lange Gesichter. Der Grund: Darin befand sich diesmal keine grüne Ernennungsurkunde, sondern ein blau eingefasstes Entlassungsschreiben. (Für jüngere Leser, das ist der Moment, wenn der Bachelor einer seiner Anbeterinnen erklärt, ich habe heute keine Rose für Dich!) Aber zurück in die grausame Realität. Ein Dutzend hochrangiger Regierungsmitglieder kann sich dieses Wochenende statt Weihnachtskugeln nur noch die traurigen Kürzel „Ex“ oder „a. D.“ an den Tannenbaum hängen und danach die Hausbar am Stück leer trinken. Auch sie wissen jetzt: Politik ist selten gerecht.

UND wer hat Schuld? Natürlich wir Bürger. Wir waren wieder ewig unzufrieden, wollten immer nur das, was man uns im Wahlkampf versprochen hat, und stellten nervige Fragen, warum die da oben nicht endlich machen, was sie uns ständig versprechen. Hätten wir doch nur auf diese Meckerei verzichtet, dann bräuchte Sachsens neue Landesregierung jetzt auch niemanden wegzuschicken, um somit von all jenen abzulenken, die einfach am Kabinettstisch sitzengeblieben sind – auf dass die Sündenböcke ihre Funktion erfüllen und uns allen ein schlechtes Gewissen machen.

WAS also tun? Sollen wir uns für 2018 vornehmen, nicht nur mehr Sport zu treiben, sondern auch zufriedener mit der Regierung zu sein -– egal, was sie tut oder nicht tut? Auf keinen Fall! Wenn die Sündenböcke aussterben, regieren unsere Sitzenbleiber nur noch tauber. Wir sollten daher tief Luft holen, laut bleiben und so das Überleben des Sündenbocks unbedingt sichern.

