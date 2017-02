Restaurant-Tester anonym unterwegs Der Tourismusverband Elbland sucht die besten Weingaststätten Sachsens und schneidet dabei alte Zöpfe ab.

Ist das Personal freundlich? Tritt es positiv auf? Wird der sächsische Wein gut präsentiert? Gibt es ihn auch in ansprechender Vielfalt zu trinken? Wer als Wirt diese und weitere Fragen bejahen kann, hat gute Chancen, künftig mit einem attraktiven Siegel für sich werben zu dürfen. Der Tourismusverband Elbland erweitert die 1995 eingeführte Marke „Besonders empfohlen an der Sächsischen Weinstraße“ auf das Weinland Sachsen. Auf diese Weise sollen Restaurants einbezogen werden, die Sachsens Weinkultur leben, aber eben nicht direkt zwischen Weinbergen liegen, sagt die Geschäftsführerin des Verbandes Sindy Vogel. Nach ihren Angaben kämen zum Beispiel Häuser in Pirna, Heidenau oder Radeberg infrage.

Insgesamt sind 15 Kriterien für eine erfolgreiche Bewerbung zu erfüllen. Das bislang für die Betriebe oft mit einem sehr hohen Aufwand verbundene Prozedere wurde vereinfacht. Bewerber, die zum ersten Mal dabei sind, müssen mit unangemeldetem Besuch von Prüfern rechnen. Diese testen, ob die Angaben im Formular stimmen. Wer bereits im Siegel-Verbund vertreten ist, wird stichprobenartig überprüft. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Sachsen begleitet die Aktion mit seiner fachlichen Kompetenz. Sind alle Hürden gemeistert, ist das Prädikat zwei Jahre gültig. Der Tourismusverband sichert dafür zu, die empfohlenen Gaststätten im Internet, bei Journalistenreisen oder sonstigen Auftritten herauszustellen. Zudem erhalten sie die besondere Aufmerksamkeit der sächsischen Weinkönigin oder Weinprinzessinnen. (SZ/pa)

