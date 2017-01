Rentner überlistet Entführer vor der Grenze Ein drogensüchtiger Tscheche will in Schmiedeberg einbrechen. Das misslingt – genau wie die anschließende Flucht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hier kurz vor der Grenze zu Tschechien endete die Entführung eines damals 87-jährigen Mannes durch einen tschechischen Drogensüchtigen. Der Rentner trat voll auf die Bremse, andere Leute kamen dazu, und der Entführer rannte aus dem Auto. Jedoch schnappte ihn die Polizei. © Egberth Kamprath Hier kurz vor der Grenze zu Tschechien endete die Entführung eines damals 87-jährigen Mannes durch einen tschechischen Drogensüchtigen. Der Rentner trat voll auf die Bremse, andere Leute kamen dazu, und der Entführer rannte aus dem Auto. Jedoch schnappte ihn die Polizei.

An diesem Getränkemarkt in Schmiedeberg scheiterte ein Einbruchversuch. Danach kam die Entführung.

Ohne seine Drogensucht wäre es nie so weit gekommen, sagte Lubomir M. und versicherte, sonst nicht zu Gewalttaten zu neigen. Er beteuerte, weder bei dem Einbruchversuch noch auf der anschließenden Flucht, bei der er einen 87-jährigen Autofahrer zwang, ihn zur Grenze zu fahren, vorsätzlich gehandelt zu haben. „Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte“, hatte er schon zum Prozessauftakt gesagt.

Am Dienstag ging am Landgericht in Dresden die dreitägige Verhandlung gegen den 37-jährigen Tschechen zu Ende. Verantworten musste er sich wegen versuchten Einbruchdiebstahls und versuchter schwerer räuberischer Erpressung.

Beide Taten hatte der Heroinabhängige von Beginn an eingeräumt und auch erklärt, wie es dazu gekommen war. Laut eigener Aussage war er bereits zwei Tage vor den beiden Vergehen am 7. August vergangenen Jahres nach Deutschland gekommen. In Dresden, so erzählte er weiter, habe man ihn dann schon kurz nach seiner Einreise wegen Ladendiebstahls festgenommen und dabei auch seine Drogenersatzmedikamente beschlagnahmt. Doch statt ihn nach der Vernehmung zurück an die deutsch-tschechische Grenze zu bringen, sollen ihn die Polizeibeamten mitten in der Nacht in Schmiedeberg ausgesetzt haben, behauptete Lubomir M. „Ich war verzweifelt, außerdem ging es mir nicht gut, weil ich auf Entzug war“, klagte er.

Nachdem er die Nacht in einem leerstehenden Haus verbracht hatte, sei er losgegangen, um in den Getränkemarkt einzubrechen. Dabei war er aber von einer Anwohnerin gestört worden, die von ihrer Wohnung aus den Lärm hörte, den der Angeklagte bei den Versuchen, die Scheibe einzuschlagen, verursacht hatte. „Ich bekam Panik und rannte los“, gab der Mann zu. Um schnellstmöglich weg zu kommen, habe er mehrmals versucht, auf der Bundesstraße 170 in Schmiedeberg Autos zu stoppen. Das war ihm schließlich gelungen. Zu keiner Zeit, so sagte der Angeklagte, habe er vorgehabt, ein Auto zu stehlen oder dessen Fahrer zu verletzen. „Er sollte mich einfach nur über die Grenze bringen“, erklärte er.

Ist der Entzug Schuld am Verhalten?

Der betagte Herr, dessen Auto der Tscheche schließlich kapern konnte, hatte das aber anders in Erinnerung. Er war sich sicher, dass Lubomir M. sein Auto hatte stehlen wollen. „Bis Zinnwald dein Auto, ab Usti mein Auto“, soll der Angeklagte gesagt und dem damals 87-jährigen Mann eine Schere in die Seite gedrückt haben. Von Haus aus resolut und wenig furchtsam, hatte der Rentner durch geschickte Fahrmanöver andere Verkehrsteilnehmer auf sich aufmerksam gemacht. Diese waren ihm gefolgt und sind später zu Hilfe geeilt, als er in Altenberg, in Höhe des ehemaligen Zollgebäudes, seinen Ford Fiesta mittels Vollbremsung zum Stehen gebracht hatte. Der Angeklagte floh, konnte aber wenig später von der Polizei aufgegriffen werden.

Eine große Rolle spielte während des Prozesses Lubomir M.’s Drogensucht. Es stand die Frage im Raum, ob aufgrund der Entzugserscheinungen am Tattag eine verminderte Schuldfähigkeit vorgelegen hatte. Ein Gutachter hielt das für sehr wahrscheinlich. Ein Bluttest und die schlechte körperliche Verfassung des Beschuldigten bei seiner Festnahme legten nahe, dass der Mann an einem Entzugssyndrom litt.

Dem folgte dann auch das Gericht und nahm für beide Taten eine verminderte Schuldfähigkeit an. Allerdings konnte es dem Angeklagten die versuchte schwere räuberische Erpressung nicht nachweisen. Hierfür seien die erforderlichen Tatbestände nicht erfüllt, erklärte der vorsitzende Richter Christian Linhardt. Dazu hätte sich Lubomir M. einen finanziellen Vorteil durch seine Handlung verschaffen müssen. Das war aber nicht der Fall. So sprach Richter Linhardt den Angeklagten stattdessen der Freiheitsberaubung und des versuchten Einbruchdiebstahls schuldig und verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten.

zur Startseite