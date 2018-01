Rentner bei Unfall schwer verletzt

Wallroda. Im Landkreis Bautzen ist ein Rentner bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 76-Jährige am Vortag auf der Fahrt von Wallroda in Richtung Arnsdorf in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen.

In der Nähe eines Bahnübergangs stieß der Wagen dann gegen einen Baum, überschlug sich und blieb mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (dpa)

