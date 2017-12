Renitenter Tunesier zeigt vor Gericht wenig Respekt Seit er in Deutschland ist, fällt Oualid A. durch Straftaten auf. Schuld daran sind aus seiner Sicht immer die anderen.

Die Fähre zwischen Bad Schandau und Krippen. Im Juli 2016 wurde eine Fährfrau auf dem Schiff von dem Tunesier angegriffen. © Archiv: Marko Förster

Pirna. Jeder Angeklagte hat das Recht, während der Verhandlung auch selbst Fragen an die Zeugen zu richten. Davon machte Oualid A. reichlich Gebrauch. Doch das, was der 41-Jährige wissen wollte, war für das Verfahren nicht wirklich entscheidend. Vielmehr dienten seine Einwürfe lediglich als Einleitung für Beschimpfungen und völlig haltlose Beschuldigungen. Der aus Tunesien stammende Mann, der eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Italien besitzt, sieht sich als Opfer. Bei der Staatsanwaltschaft als Intensiv-Täter geführt und nun wegen mehrfacher Diebstähle in verschiedenen Geschäften, Bedrohung und dem Zeigen des Hitlergrußes angeklagt, fand er am Amtsgericht in Pirna für all seine Taten Ausreden.

„Ich habe gestohlen, damit ich etwas zu essen habe“, räumte er einen Diebstahl im Tharandter Netto-Markt ein, ebenso den eines Herrenhemdes im TKMaxx auf der Prager Straße in Dresden. Hier war aber nicht der Hunger Schuld, sondern das wechselnde Wetter. „Ich brauchte etwas zum Anziehen für die wärmeren Tage, hatte aber kein Geld dafür“, sagte er. Seine Beutezüge bei Conrad-Elektronik am Dresdner Hauptbahnhof und in einer Douglas-Filiale wiegelte er als unwahr ab.

Diesbezüglich gab es aber eindeutige Zeugenaussagen sowie Aufzeichnungen von Überwachungskameras. Das gefiel dem Angeklagten so gar nicht. Seinen Ärger darüber ließ er an den Zeugen aus, bezeichnete sie als inkompetent, einen gar als Lügner. Auch vor der Polizei schien er nicht den mindesten Respekt zu haben.

Als er schließlich eine Polizeibeamtin im Gerichtssaal duzte und ihr befahl, ihm in die Augen zu sehen, wurde es dann auch der Richterin, die bis dahin viel Geduld mit dem aufbrausenden Tunesier bewiesen hatte, zu viel. Deutlich verwies sie den Mann in seine Schranken. Aber auch das hinterließ wenig Eindruck beim Angeklagten. Dreist erklärte er daraufhin, was ihm hier als Aggressivität ausgelegt werde, sei sein Charisma.

Davon hatte auch die Führerin der Elbfähre in Reinhardtsdorf-Schöna am 28. Juli vergangenen Jahres einiges zu spüren bekommen. Weil Oualid A. für die Überfahrt nach Tschechien nicht bezahlen wollte, hatte sie ihn damals von der Fähre verwiesen. Doch, anstatt zu gehen, beschimpfte und bedrohte er sie. So massiv, dass sich die Frau in der Fährkabine einschließen und die Polizei holen musste. Auch auf zahlreiche Zeugen hatte die Situation so bedrohlich gewirkt, dass sie nicht gewagt hatten, dem 1,86 Meter großen Wüterich entgegenzutreten. Für den Angeklagten waren deren Aussagen aber allesamt unglaubwürdig. Er nannte sie Junkies und behauptete, sie seine ohnehin nur zum Drogen kaufen unterwegs nach Hrensko gewesen.

Weil nicht alle Zeugen zum Termin am Amtsgericht in Pirna erschienen waren, muss der Prozess fortgesetzt werden. Dann soll sich auch ein Gutachter zur psychischen Verfassung des Angeklagten äußern. Bis dahin bleibt Oualid A. in Untersuchungshaft.

