Reizgas und fliegende Flaschen Wegen Lärms kriegten sich die Bewohner eines Mietshauses in Wurgwitz in die Haare. Am Ende gab es einen Schwerverletzten.

© Frank Baldauf (Symbolfoto)

Alles andere als einen guten Rutsch ins neue Jahr hatte ein Mann aus dem Freitaler Ortsteil Wurgwitz. Für ihn begann es mit einem Krankenhausaufenthalt. Aber der Reihe nach.

Zum Jahreswechsel 2015/2016 war er einem Nachbarn zu Hilfe geeilt, der sich beim Mieter der oberen Wohnung des Mietshauses an der Oberhermsdorfer Straße wegen zu lauter Musik beschweren wollte. „Ich bin nur mit hochgegangen, damit mein Nachbar nicht alleine ist“, schildert der Geschädigte vor dem Amtsgericht Dippoldiswalde. Der 37-Jährige kann sich noch daran erinnern, dass ihm auf halber Treppe jemand entgegen gekommen war, der einen sehr aggressiven Eindruck machte. „Dann kam aber schon die Flasche geflogen und bei mir war Schicht im Schacht“, sagt er weiter.

Die Bierflasche hatte ihn am Kopf getroffen und dort eine große Platzwunde verursacht. Daneben zerschlug sie auch seine Brille, sodass mehrere Splitter der Gläser in sein rechtes Auge eindrangen. Wer die Flasche geworfen hatte, weiß er nicht, denn alles sei sehr schnell gegangen.

Als Werfer stellte sich später ein 22-jähriger Dresdner heraus. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Zum Verhandlungsauftakt am Amtsgericht räumt der Deutsche auch sofort ein, die Bierflasche ins Treppenhaus geworfen zu haben. Allerdings, so erklärt er, habe er die Flasche reflexartig geworfen und dabei nicht gezielt. Auf die Frage des Richters, wie es denn dazu kommen konnte, erzählt der Landwirt folgendes.

Am 31. Dezember habe man sich schon mittags in der Wohnung seines Freundes auf der Oberhermsdorfer Straße getroffen, um den bevorstehenden Jahreswechsel zu feiern. Dabei sei reichlich Alkohol geflossen. Auch nach Mitternacht habe man weiter getrunken.

Der Angeklagte berichtet, dass gegen drei Uhr sämtliche Partygäste nach und nach zu Bett gegangen seien. Da habe es auf einmal an der Tür geklopft. Sein Freund, der Mieter der Wohnung, habe geöffnet. Sofort sei es mit den Leuten, die davor standen – dem Bewohner einer der unteren Wohnungen und einem Mann, den er nicht kannte, der auch nicht der Geschädigte war – zu einer lautstarken Diskussion gekommen.

Deswegen habe sein Kumpel den Eingang auch sofort wieder geschlossen, schildert der Angeklagte weiter. Doch die verärgerten Männer ließen sich davon nicht abwimmeln. Sie traten die Tür ein. „Und in dem Moment, wo sie das geschafft hatten, sprühten sie Reizgas herein“, sagt der junge Mann. Da habe er dann einfach die Flasche geworfen.

Mit Staubsaugerrohr bewaffnet

Doch das ist nicht das Einzige, was ihm zur Last gelegt wird. Laut Staatsanwaltschaft soll er wenig später mit einem Staubsaugerrohr bewaffnet ins Treppenhaus gestürmt sein und auf die Angreifer eingeschlagen haben. Auch das streitet er nicht ab. Der Angeklagte erklärt, dass er damit einem Freund, der ebenfalls Gast der Silvesterparty war, zu Hilfe eilen wollte. Dieser Freund sei nach dem Pfefferspray-Angriff ins Treppenhaus geeilt, um die beiden Männer zur Rede zu stellen. Die hatten wohl aber keinen Gesprächsbedarf, denn vor dem Haus nahmen sie den jungen Mann in den Schwitzkasten, sagt der Angeklagte. Das Opfer sei hier aber nicht dabei gewesen.

Warum die beiden Männer so aggressiv auf die Party im Obergeschoss reagiert hatten, kann nicht geklärt werden, da sie der Verhandlung unentschuldigt fern blieben. Zu einem weiteren Prozesstermin Anfang April müssen sie dazu Stellung nehmen. Ebenfalls aussagen sollen der Gastgeber der Party sowie fünf seiner Gäste.

