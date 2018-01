Reifendiebe mit 20 000-Euro-Beute gefasst

Reitzenhain. Zwei Reifendiebe sind der Bundespolizei im Grenzgebiet zu Tschechien im Erzgebirge ins Netz gegangen. Bei einer Kontrolle ihres Transporters in Reitzenhain fanden die Beamten am Sonntagabend 24 komplette Reifensätze im Wert von 20 000 Euro.

Die 36 und 37 Jahre alten Männer waren aufgefallen, weil an ihrem Fahrzeug des vordere Nummernschild fehlte. Ermittlungen ergaben, dass die Reifen aus einem Autohaus in Mittweida gestohlen worden waren. Die einschlägig vorbestraften Männer wurden festgenommen und sollten noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa)

