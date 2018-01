„Reichsbürger“ ohne Pass - Länder prüfen Gebühr

Ach Sigi, erstens wäre es gut, wenn nach "dreifach der Fall!" auch drei Dinge und nicht nur zwei aufgeführt werden. Dann frage ich mich, wo Du in der Eintragungsvorschrift im VGL. zum Perso eine Diskrepanz siehst. Diese Vorschrift verlangt doch nur, dass Dein Familienname eingetragen sein muss. Es steht ja nicht drin, dass das Wort Familienname im Vordruck explizit ausgeschrieben sein muss. Wenn Du Deinen Vornamen und Namen angeben sollst, wird das ja wohl Sigi Müller (Müller, da ich nicht weiß, wie Du wirklich heißt) sein. Oder bist Du durch den fehlenden Wortlaut "Familien-" etwa so irritiert, dass Du Dich mit Sigi Kartoffelsalat einträgst? Sobald also in Deinem Ausweis steht, dass Du Sigi Müller heißt, ist damit die Bedingung, dass Dein Familienname im Ausweis stehen muss, erfüll, egal, ob davor das Wort "FAMLIENNAME" oder nur NAME steht. Zu Deinem Staatsangehörigkeitsquatsch mit den 25€ hier mal eine Erklärung: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Staatsangehörigkeitsausweis