Reichsbürger-Kasse rechtswidrig betrieben

Dresden. Die Reichsbürgerbewegung ist ins Visier der Wirtschaftsfahnder in Sachsen, Berlin und anderen Bundesländern geraten. Es gehe um die rechtswidrige Gründung und das Betreiben einer Krankenkasse, wie das Landeskriminalamt Sachsen am Mittwoch in Dresden mitteilte. Etwa 200 Beamte hätten am Morgen Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt. Bei den Gründern und Mitgliedern der Krankenkasse handele es sich um Personen, die sich zum Großteil der Reichsbürgerszene zugehörig fühlen oder mit dieser sympathisieren. Den neun Verdächtigen werden Verstöße gegen das Versicherungsaufsichtsgesetz vorgeworfen. (dpa)

