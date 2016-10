Regierung verkracht sich wegen Sachsen-Krise SPD-Chef Dulig wirft der CDU vor, Probleme zu verharmlosen. Ministerpräsident Tillich reagiert mit einer Wutrede.

Ein Wort gibt das andere. Im Streit um die jüngsten Pöbeleien von Pegida-Anhängern, anhaltende Fremdenfeindlichkeit im Land und den Tod des Terrorverdächtigen Al-Bakr im Leipziger Gefängnis attackieren sich die beiden Regierungsparteien in Sachsen nun gegenseitig.

Im Magazin Stern erhebt SPD-Landeschef Martin Dulig schwere Vorwürfe gegen die sächsische CDU, mit der die Sozialdemokraten seit 2014 eine Koalition bilden. „Sachsens ramponierter Ruf hat damit zu tun, dass in den vergangenen 26 Jahren nicht diejenigen unterstützt wurden, die sich für die Zivilgesellschaft engagiert haben.“ Die CDU habe diesem Engagement nicht nur misstrauisch gegenübergestanden, sondern auch Rechtsextremismus und Rassismus verharmlost. Er kritisierte, in der Landespolitik würden Fehler nicht eingestanden und Probleme verharmlost. Die in der Kritik stehende Polizei sowie die Justiz litten zudem unter einem „qualitativen Problem in den Führungsebenen“. Dulig, der Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef ist, will sich am Wochenende auf einem Parteitag zur Wiederwahl als SPD-Landesvorsitzender stellen.

Die Christdemokraten wiesen die Vorwürfe empört zurück. Ministerpräsident Stanislaw Tillich griff dabei Dulig in einer Wutrede vor der CDU-Landtagsfraktion persönlich mit ungewöhnlich groben Worten an. Das Vertrauensverhältnis zu seinem Stellvertreter sei beschädigt, alte Wunde wieder aufgerissen.

„Was Herr Dulig von sich gibt, ist verletzend und stellt das Große und Ganze infrage“, sagte der CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer der SZ. Bisher sei es üblich, in Ruhe über Probleme zu sprechen, auch wenn es sich bei dem Regierungsbündnis um keine Liebesheirat gehandelt habe. Dass ausgerechnet ein Parteichef mit haltlosen Vorwürfen zuerst die Öffentlichkeit suche, sei beispiellos. Kretschmer verwies darauf, dass der Freistaat mit der Soko Rex und dem Programm „Weltoffenes Sachsen“ seit Langem gegen Fremdenfeindlichkeit ankämpfe. Nach dem SPD-Parteitag müsse wieder Vernunft einziehen. Er gehe davon aus, dass es bald Gespräche dazu geben wird. Gleichzeitig warnte er Dulig, sich weiter zum Kronzeugen eines „Sachsen-Bashings“ zu machen. Das würden nur viele nutzen,

„um schlecht über unser Land zu reden“. Dulig sagte daraufhin gegenüber dpa: „Wenn man etwas verändern will, muss man auch kritikfähig sein.“

Die Opposition reagierte mit Spott und Kritik. Während die Linken Dulig und Tillich zu einer „politischen Paartherapie“ raten, sprechen die Grünen von einem inszenierten Streit zugunsten von Duligs erneuter Bewerbung um den Parteivorsitz.

