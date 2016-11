Regierung für mehr Kameras an Grenzen Das Datenschutzgesetz soll geändert werden. Es ist die letzte Hürde, ehe Kriminelle verstärkt mit Videos überwacht werden.

Symbolbild © dpa

Im öffentlichen Raum soll die Videoüberwachung deutlich ausgeweitet werden. Dazu wird auf Bundesebene eine Änderung des Datenschutzgesetzes vorbereitet. Das erklärten Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) in Berlin vor Journalisten. Damit wird eine wichtige Forderung von Innen- und Kommunalpolitikern auch aus der Oberlausitz umgesetzt. Zuletzt hatten sich der Görlitzer Landrat Bernd Lange, Sachsens Innenminister Markus Ulbig und Landtagsabgeordneter Octavian Ursu erneut für eine stärkere Überwachung an Grenzübergängen sowie auf Straßen und Plätzen ausgesprochen.

Vor allem aber der Datenschutz, so erklärten die Politiker unlängst in Rothenburg, stünde dagegen. Das könnte sich nun mit der Initiative der Großen Koalition in Berlin ändern.

Die Videoüberwachung ist Teil eines umfangreichen Sicherheitspaketes der Bundesregierung. Nach der grundsätzlichen Einigung sollen nun die Gesetze binnen vier Wochen vorliegen und noch in diesem Jahr im Bundeskabinett behandelt werden. Zu dem Paket gehört auch die Entscheidung, die Bundespolizei mit Geräten auszurüsten, mit denen die Beamten Autokennzeichen erfassen können, um vor allem grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen. Außerdem sollen die Beamten sogenannte Bodycams bekommen – dabei geht es um an der Uniform getragene Kameras. (mit dpa)

zur Startseite