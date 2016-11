Regierung beantragt mehr Personal für den Justizvollzug Die geplante Schaffung von 40 Extra-Stellen ist eine Konsequenz des Falls Al-Bakr.

In Sachsen sollen künftig mehr Stellen im Justizvollzug geschaffen werden. © dpa

Nach dem Suizid des syrischen Terrorverdächtigen Dschaber Al-Bakr im Gefängnis hat die sächsische Regierung noch mehr zusätzliche Stellen für den Justizvollzug beantragt. Ein Änderungsantrag der CDU-SPD-Koalition zum Entwurf des Doppelhaushalts 2017/2018 sieht 40 Extra-Stellen vor, wie ein Sprecher des Justizministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Dresden sagte. Dazu sollen weitere 15 befristete Projektstellen kommen, „für Dolmetscher und Psychologen“.

Al-Bakr war am 12. Oktober, zwei Tage nach seiner Festnahme, erhängt in seiner Zelle im Leipziger Gefängnis aufgefunden worden. Er soll einen Sprengstoffanschlag geplant haben. Der Suizid hatte in Sachsen ein Debatte über Unterbringung und Überwachung inhaftierter Terrorverdächtiger ausgelöst.

Bereits im Zuge der Flüchtlingskrise hatte der Freistaat bisherige Pläne, 370 Stellen bis 2020 in der Justiz – Staatsanwaltschaften, Gerichte, Justizvollzug – abzubauen, aufgegeben. Auf der Streichliste stehen nun noch 74 Stellen.

Der Justizvollzug hatte Ende September 1 805 Beschäftigte, darunter 1 321 Beamte. Das sind viermal so viele wie vor 20 Jahren, wie aus der Antwort des Justizministeriums auf die jüngste Anfrage des Linke-Landtagsabgeordneten André Schollbach hervorgeht. 1995 waren es 422 Beamte und Beschäftigte. Nach wie vor sind gut ein Drittel Frauen – bei den Beschäftigten ist das Verhältnis nahezu ausgeglichen, bei den Beamten sind knapp drei Viertel männlich. (dpa)

