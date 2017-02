Reden statt schlagen Straftaten an Sachsens Schulen nehmen zu. Die Polizei lehrt im Unterricht, was Gewalt ist – und wie man sich wehrt.

Wie reagiert ein Kind, wenn es in der Straßenbahn bedrängt wird? Polizeihauptmeister Jan Wittmann übt solche Situationen im Präventionsunterricht mit den Siebtklässlern der Oberschule Weißig. © Robert Michael

Der Mann schleicht sich von hinten an, fasst Antonias Schulter, säuselt „Hallo. Na du, wie geht es dir?“ Antonia zieht die Schultern hoch, windet sich aus seinem Griff und geht ein paar Schritte weg. Er geht dem jungen Mädchen hinterher, lässt nicht locker. Ein paar Kinder kichern.

„Was hat sie falsch gemacht?“, fragt der Mann. Er trägt eine Polizeiuniform und steht an diesem Morgen in einem Klassenzimmer der Oberschule Weißig. Sie hat sich nicht gewehrt, schlägt einer der Siebtklässler vor. Wittmann schüttelt mit dem Kopf. „Sie hat gar nicht reagiert“, erklärt der 40-Jährige. Indem sie ihm den Rücken zugewandt hat und weggegangen ist, steigert sie noch das Interesse. Jemand, der sich ignoriert fühlt, will schließlich auf sich aufmerksam machen, erklärt Wittmann. „Warum sagt sie nicht: ,Lassen Sie mich!‘ oder ,Stopp!‘“

Das erlebt der Polizeihauptmeister immer wieder: Kinder, die nicht kommunizieren. „Wir haben es verlernt zu reden“, sagt er. „Aber wenn wir nicht reden, kriegen wir ein Problem.“ Das bewusst zu machen ist Wittmanns Job. Er ist einer von fünf Kollegen, die bei der Polizeidirektion Dresden für Gewaltprävention zuständig sind. Wittmann macht nicht nur Unterricht in den Schulen, er veranstaltet auch Elternabende und Lehrerweiterbildung.

„Es geht darum, Gewalt ins Bewusstsein zu bringen.“ Denn die Zahl der Straftaten in den Schulen und auf dem Schulgelände ist in Sachsen erneut angestiegen. Im Schuljahr 2015/2016 wurden 3 832 Delikte gezählt, das sind etwa 400 Fälle mehr als im Jahr davor. Die meisten Straftaten gab es zuletzt mit 1 081 an den sächsischen Oberschulen. Nach Angaben des Kultusministeriums handelt es sich bei den häufigsten Delikten um Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung.

Damit es erst gar nicht zu Gewaltdelikten komme, müssten Schulen intensive Präventionsarbeit leisten, so Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU). Hauptsächlich übernimmt das die Polizei. In der Dresdner Direktion, die auch die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge betreut, arbeiten etwa 20 Polizisten im Präventionsteam. Sie schulen neben dem Thema Gewalt auch zu Drogen und Verkehr. Der Bedarf ist groß. „Wir haben so viele Schulen, die können nicht alle bedient werden“, sagt Wittmann. Besonders hoch sei die Nachfrage auch zum Thema Neue Medien und Sicherheit im Internet.

Das ist leider nicht zum Lachen

Der 40-Jährige übt mit den Oberschülern alltägliche Situationen, an der Bushaltestelle oder in der Straßenbahn – um ihre Reaktionen zu schulen, aber auch um ein Bewusstsein für Gewalt zu schaffen. Der nächste Test: Nele und Bruno, die beiden Klassensprecher, sollen das Zimmer verlassen. Als sie wieder reinkommen, stehen ihre Mitschüler in Gruppen zusammen, quatschen und lachen. Doch mit Nele und Bruno redet keiner, niemand guckt sie an, so bald sie näher kommen, wenden sich die anderen kichernd ab. Nach 30 Sekunden ist Schluss, alle dürfen sich wieder auf ihre Stühle setzen. „Hattet ihr Spaß?“, fragt Wittmann. „Ja“, antworten die Schüler mehrheitlich. „War das Gewalt?“ „Ja.“ „Ihr hattet also Spaß an Gewalt“, schlussfolgert der Polizist. Die Klasse verstummt. „Das war Mobbing“, erklärt er. Jemanden ausgrenzen, nicht mit ihm reden, ihn nicht anfassen oder ihn nicht beachten.

„Wir kommunizieren nur noch mit Fäusten und Armen“, sagt Wittmann. Als er in der gespielten Straßenbahn einen Schüler am Aussteigen hindert, wehrt der sich immer wieder mit dem Ellenbogen – sagt aber kein Wort. „Das geht nicht“, so Wittmann. Die Gewalt wird gar nicht wahrgenommen. „Einen anderen schubsen, ist auf einem Schulhof Alltag.“ Das schocke keinen mehr. „Wie entscheidet ihr euch: helfen oder weggehen?“

Wichtig ist, dass die Schüler gefährliche Situationen erkennen: In einem Bus nicht ganz hinten hinsetzen – der Fluchtweg ist abgeschnitten. Wenn man bedrängt wird, klare Grenzen laut ansagen: „Mit ,Gehen Sie weg!‘ oder ,Fassen Sie mich nicht an!‘ lenkt man die Aufmerksamkeit auf den Täter und bindet gleichzeitig Zeugen ein.“ Andere immer direkt ansprechen – sie haben dann weniger Chancen, nicht zu reagieren. Bei einer Schlägerei niemals dazwischengehen, sondern die Polizei rufen – die Verletzungsgefahr ist zu groß. Kein Pfefferspray, Elektroschocker, Messer oder ähnliche Waffen verwenden. „Der andere fühlt sich sofort bedroht“ Lieber Pfeifen oder Mini-Alarmanlagen benutzen, rät der Polizist.

Nach 90 Minuten packt Wittmann die zwei Koffer mit den Waffen wieder zusammen. In der Klasse ist es ganz still, keinem ist mehr zum Lachen.

