Recyclingbecher auf der Festung

Königstein. Mit Neuerungen reagiert das Unternehmen Restauration Festung Königstein GmbH (RFK) auf die zeitweise Flut von Plastikbechern auf dem Festungsweihnachtsmarkt im vergangenen Jahr. Diesmal wird es festungseigene recycelbare Pappbecher geben, heißt es. Die werde man sammeln und zur Aufbereitung geben. Plastikbecher sollen nicht mehr im Umlauf sein.

Falls es nötig sein sollte, könne man auf diese Becher auch ein Pfand erheben, um sicherzustellen, dass die Becher dem Wiederverwertungskreislauf zugeführt werden. Das werde man beobachten. Ein Mehrwegsystem für alkoholische Heißgetränke sei wegen fehlender Spülkapazitäten auf der Festung aktuell nicht umsetzbar, heißt es weiter. Außerdem sei es logistisch nicht möglich, einen mobilen Spülcontainer auf der Festung zu positionieren.

Die RFK hat in Abstimmung mit der Festungsverwaltung außerdem zusätzliche Holzfässer aufgestellt, in die die Besucher ihren Müll entsorgen können. Insgesamt habe man auf zehn Fässer aufgestockt, um unschöne Müllberge zu vermeiden. Darüber hinaus wird sich in diesem Jahr ein zusätzlicher Mitarbeiter um Abfallberge und herumliegenden Müll kümmern.

Auch die Festungsverwaltung hat sich in diesem Jahr auf einen sehr großen Besucheransturm eingestellt, so Geschäftsführerin Angelika Taube. Man rechnet mit entsprechend hohen Müllmengen und hat gehandelt: „Die Leerung der Papierkörbe und die Reinigung des Festungsgeländes wird nicht nur jeweils einmal am Morgen, sondern auch tagsüber immer wieder erfolgen“, so Taube.

