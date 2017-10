Rechnungshof mit neuer Mängelliste Sachsens Kassenprüfer sind stets Verschwendungsfällen auf der Spur und werden wieder fündig.

Karl-Heinz Binus, Präsident des Landesrechnungshofes, wirkt zunächst etwas resigniert, als er dem diesjährigen Prüfbericht seiner Behörde ein Motto voranstellt: „Alle Jahre wieder!“ Dabei ist dem erfahrenen Fachmann natürlich bewusst, was die Arbeit seiner Mitarbeiter so wichtig für uns alle macht: Die Kassenprüfer sorgen dafür, dass Fälle von staatlicher Geldverschwendung bekannt werden und erhöhen somit den Druck auf die Behörden, beim Griff in die öffentliche Kasse künftig angemessener zu agieren. Weil das aber nicht immer und überall gelingt, wartet auch der jüngste Bericht mit neuen Negativfällen auf.

Teure Dienstwagen, die wenig fahren

Viele Dienstautos der öffentlichen Verwaltung sorgen demnach für unnötige Kosten. Der Grund: Obwohl die Mitarbeiter damit tendenziell immer weniger Kilometer zurücklegen, steigt der Fahrzeugbestand. Jeder zweite Dienstwagen wird ersetzt, obwohl Mitarbeiter mit ihm pro Jahr keine 20 000 Kilometer unterwegs sind, ein Viertel der Autos kommt sogar auf weniger als 10 000 Kilometer. Besser seien in den Fällen Fahrgemeinschaften oder öffentliche Verkehrsmittel. Dazu sollten Behörden bei Autokäufen häufiger Sammelbestellungen abgeben, um höhere Rabatte herauszuholen.

Luxusrenten für politische Beamte

Monatlich mehr Geld im Ruhestand als im aktiven Arbeitsleben? Für sogenannte politische Beamte wie Staatssekretäre, Regierungssprecher oder Landtagsdirektoren ist das in Sachsen möglich. Der Rechnungshof verweist auf einen Fall, in dem die Altersversorgung die einstigen Amtsbezüge sogar um 30 Prozent übersteigt. Fast 40 Ex-Beamte, von denen die meisten bereits mit 55 Jahren in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurden, genießen zurzeit diesen Luxus. Die Prüfer empfehlen, den Kreis der möglichen Empfänger stärker einzugrenzen oder ganz auf den Status zu verzichten.

Wirrwarr beim Wolfsmanagement

Grimmig schaut der Rechnungshof auch auf das gegenwärtige Wolfsmanagement im Freistaat. Das Projekt zur Erhaltung und Wiederansiedlung der Tiere werde nicht in jedem Punkt effektiv organisiert und wirtschaftlich umgesetzt, heißt es. Nötig seien neue Strukturen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen besser kontrollieren zu können. Außerdem gebe es zu wenige Schnittstellen zwischen zu vielen Beteiligten.

Drei Spielbanken für 20 Beamte

Zu viel des Guten investiert der Freistaat auch in seine Spielbanken. So sind ganze 20 Beamte für die Beaufsichtigung der drei Institute in Dresden, Leipzig und Chemnitz zuständig. Diesen Kosten von jährlich 1,23 Millionen Euro steht eine Spielbankabgabe von nur 2,3 Millionen Euro gegenüber. Unterm Strich ein teures Glücksspiel, so der Rechnungshof. Dazu gibt es einen heiklen Vergleich. Zur Kontrolle der 351 000 Unternehmen in Sachsen sind gerade einmal 475 Betriebsprüfer abgestellt.

Kostenlose Kontrollen, teure Nachhilfe

Im neuen Prüfband finden sich über 30 solcher Fälle. Auch gerügt: Die Landesuntersuchungsanstalt erhebt für viele Vor-Ort-Kontrollen keine Gebühr und verzichtet damit pro Jahr auf 1,75 Millionen Euro. Beim Um- und Ausbau von Staatsstraßen wird Geld verschenkt, weil das zuständige Landesamt unnötige Standards und überhöhte Rechnungen akzeptiert. In die Berufsausbildung von Gefangenen wurden zuletzt 23 Millionen Euro investiert – die teuren Qualifizierungen nutzen jedoch meist nur deren Anbietern, verhalfen den Gefangenen dagegen „kaum zu vollwertigen Abschlüssen“.

