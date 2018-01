Real-Einbrecher machten doch Beute Mit einem gestohlenen Ford in den Supermarkt: Nun gibt es erste Ermittlungsergebnisse zu dem spektakulären Fall in Heidenau.

Mit dem Auto durch die Glastür und dann zu Fuß geflüchtet. © Marko Förster

Heidenau. Der Einbruch per Pkw am Freitagmorgen in den Heidenauer Real-Markt sorgte für Aufsehen. Die Täter sind noch immer auf der Flucht. Entgegen den ersten Informationen wurde aber doch etwas gestohlen: Ein Dutzend Handys fehlte nach dem Einbruch im Bereich des Informationsstandes. Auf dem ausgewerteten Videomaterial ist nur ein Täter zu sehen, sagt die Polizei. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass er Komplizen hatte.

Der Ford, mit dem der Täter durch die Glastür des Marktes raste, war eines von vier Autos, die am 22. Dezember bei einem Gebrauchtwagenhändler in Heidenau gestohlen worden waren. Kurz darauf wurden ebenfalls in Heidenau willkürlich Kennzeichen von Autos entwendet, mit denen die Täter die Pkws ausstatteten. Am 27. Dezember fand man eines der gestohlenen Autos, einen Opel, auf dem Real-Gelände. Die Polizei sieht Parallelen zum Einbruch vom Freitag. Man ermittle mit Hochdruck, so eine Polizeisprecherin. Aktuell gebe es noch keinen Verdächtigen. Weitere Details wollte sie nicht nennen. Das Tatfahrzeug wurde noch am Freitag seinem Eigentümer zurückgegeben. (SZ/sab)

