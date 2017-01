Razzia nach Kornmarkt-Krawallen Die Polizei hat am Mittwoch mehrere Wohnungen und Asylbewerber-Unterkünfte in Bautzen und dem Landkreis durchsucht. Hintergrund sind die Ausschreitungen im vergangenen Jahr im Bautzener Stadtzentrum.

Nach mehreren Auseinandersetzungen im Bautzener Stadtzentrum hatte die Polizei ihre Präsenz massiv erhöht. Zeitweise wurde eine Kontrollzone eingerichtet. © xcitepress

Nach den Gewaltexzessen zwischen Rechten und jungen Flüchtlingen im vergangenen Herbst in Bautzen hat die Polizei am Mittwoch in der Stadt und im Landkreis zahlreiche Wohnungen durchsucht. Nach Auskunft der Polizei waren sowohl Wohnungen Einheimischer als auch Unterkünfte von Asylbewerbern in Bautzen, Hoyerswerda, Schönteichen und Gnaschwitz betroffen. Die Maßnahmen waren auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz vom Amtsgericht Görlitz angeordnet worden. Hintergrund sind die Ermittlungen um die Konflikte vom 14. September und vom 1. und 2. November auf dem Kornmarkt. Der Platz im Stadtzentrum war wiederholt Schauplatz gewalttätiger Auseinandersetzungen. In der Nacht zum 15. September etwa war die Situation zwischen rund 80 Deutschen - darunter zahlreiche Rechtsextreme - und 20 Geflüchteten eskaliert. Die jungen, zumeist minderjährigen, Geflüchteten wurden teilweise durch die Stadt gejagt.

Durchsucht wurden nun die Wohnungen von 18 Tatverdächtigen, darunter zwölf Asylbewerber im Alter von 15 bis 23 Jahren und sechs deutsche Staatsangehörige im Alter von 17 bis 38 Jahren. Die Beamten stellten 34 Mobiltelefone, fünf Computer, 42 Speichermedien und Kleidungsstücke sicher. Auch zwei Schreckschusspistolen, eine Softair-Pistole, ein Schlagring, ein Baseballschläger, zwei als Taschenlampe getarnte Elektroschocker, eine geringe Menge Betäubungsmittel und zwei Betäubungsmittelutensilien wurden beschlagnahmt. Die Waffen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei deutschen Staatsbürgern gefunden.

Unterstützung erhielten die Ermittler bei den Durchsuchungen vom Präsidium der Bereitschaftspolizei Sachsen. Insgesamt waren rund 130 Polizeibeamte im Einsatz.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Görlitz und der Ermittlungsgruppe Platte dauern an. In Summe untersuchen die Kriminalisten derzeit 135 Straftaten, die sich seit dem 1. Mai 2016 im Bautzener Innenstadtbereich, insbesondere am und um den Kornmarkt, zugetragen haben sollen. Es wird insgesamt gegen 88 Tatverdächtige ermittelt. Darunter befinden sich 65 deutsche und 23 ausländische Staatsbürger. (dpa, szo)

