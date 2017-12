Rauschgiftprozess wird zur Mammut-Verhandlung Das Landgericht verhandelt in einem der größten Drogenfälle aus der Region. Dutzende Zeugen und Telefon-Mitschnitte werden gehört. Das kann dauern.

Thomas F. wird in den großen Verhandlungssaal des Bautzener Landgerichts geführt. Dem Hoyerswerdaer, der jetzt in den Niederlanden lebt, wird Drogenhandel im großen Stil vorgeworfen. © Uwe Soeder

Bautzen. Es ist an diesem Mittwoch schon der vierte lange Verhandlungstag im Prozess gegen Thomas F. aus Hoyerswerda, 44 Jahre alt, gelernter Industrieelektroniker, verheiratet, zwei Kinder – und angeklagt des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Sieben Zeugen werden gehört an diesem Mittwoch. Mehr als zwei Stunden dauert allein die Befragung der Zollbeamtin, die monatelang in dem Fall ermittelt hatte. Es ist ein großer Fall, einer der größten, mit denen es die Ermittler in der Region je zu tun hatten.

Thomas F. hatte sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ein florierendes Drogengeschäft aufgebaut. Allein 24 Fälle sind akribisch in den Ermittlungsakten aufgelistet. Jeder einzelne davon ist Grund genug für eine mehrjährige Haftstrafe.

Von den Niederlanden aus, wo F. seit mehr als fünf Jahren mit seiner Familie lebt, soll er als Zwischenhändler für große Drogenlieferungen gedient und gut daran verdient haben. Marihuana, Ecstasy, Haschisch, Kokain – gleich kiloweise soll er die Drogen per Post oder über Kuriere an Kunden in seiner alten Heimat geliefert haben: nach Bautzen zum Beispiel, nach Löbau, nach Ebersbach-Neugersdorf, Ohorn oder Pulsnitz.

Mindestens 60 000 Euro soll er an den Drogengeschäften verdient haben, allein Drogen im Wert von 40 000 Euro haben die Ermittler beim Zoll beschlagnahmt. Zwar hat Thomas F. den überwiegenden Teil seiner Taten bereits gestanden. An manche aber könne er sich nicht mehr genau erinnern, erklärt sein Verteidiger.

Doch es geht um viel in diesem Prozess vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Bautzen. Deshalb lässt der Vorsitzende Richter, Heiko Philippi, jeden einzelnen Vorwurf der Staatsanwaltschaft bis ins Detail aufarbeiten. Das dauert. Dutzende Zeugen werden gehört, Kunden und Abnehmer der Drogen, Polizei- und Zollbeamte, Postboten, Angehörige. Eine Sachverständige wird beurteilen, inwieweit der Angeklagte auch selbst drogenabhängig ist.

Dem vierten langen Verhandlungstag werden noch fünf weitere folgen. Erst im Februar wird mit dem Abschluss des Verfahrens und einem Urteilsspruch gerechnet. Thomas F., der im Mai dieses Jahres in den Niederlanden festgenommen worden war und seitdem in der Justizvollzugsanstalt Görlitz in Untersuchungshaft sitzt, muss mit einer langen Haftstrafe rechnen.

