Rauscher darf bleiben

Studierende der Universität Leipzig protestierten am 21.11.2017 auf dem Campus der Universität in Leipzig gegen Rassismus, Sexismus, Islamophobie und Homophobie. Anlass dafür sind umstrittene Tweets des Leipziger Jura-Professors Thomas Rauscher. © dpa

Dresden/Leipzig. Der mit Rassismusvorwürfen konfrontierte Leipziger Juraprofessor Thomas Rauscher muss dem sächsischen Wissenschafts-ministerium zufolge keine dienstrechtlichen Konsequenzen fürchten. Es gebe „keine Handhabe, um gegen ihn dienstrechtliche Schritte einzuleiten“, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag in Dresden. Rauschers Äußerungen seien „vom grundgesetzlich geschützten Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt“, er habe als Privatperson getwittert.

In die Bewertung seien auch Experten des Justizministeriums einbezogen worden. „Wir bewegen uns auf einem schwierigen juristischen Feld“, hieß es. Es gelte die Wissenschaftsfreiheit und das Recht auf Meinungsfreiheit. Der Professor habe seine Dienstpflichten nicht verletzt. Allerdings sollte „eine Kritik auch in der direkten Auseinandersetzung mit Professor Rauscher geäußert werden, so wie es die Studierenden bereits deutlich gemacht haben“.

Das Ministerium betonte, dass „wir an den sächsischen Hochschulen ein Klima und Meinungen erleben, die durch Weltoffenheit, Internationalität und Hilfsbereitschaft geprägt“ seien. Der 62-jährige Rauscher, der seit 1993 Professor an der Universität Leipzig ist, war vor zwei Wochen wegen Äußerungen auf seinem privaten Konto im Kurznachrichtendienst Twitter in die Kritik geraten.

Darin hatte er unter anderem einen Artikel über Rechtsextremismus mit den Worten kommentiert: „Polen: ‚Ein weißes Europa brüderlicher Nationen.‘ Für mich ist das ein wunderbares Ziel!“. Zudem äußerte sich Rauscher abfällig über „Afrikaner und Araber“.

Als Reaktion auf die Äußerungen starteten Kommilitonen die Initiative „Rauscher, rausch ab!“. Eine Petition, in der die Entlassung des Juraprofessors gefordert wird, verzeichnete bis Donnerstag der „Leipziger Volkszeitung“ zufolge mehr als 18 000 Unterschriften. Vom Justizprüfungsamt des Landes verlangen die Studenten, dass Rauscher keine mündlichen Prüfungen mehr anvertraut werden und dass ihm der Posten des Erasmusbeauftragen für EU-Stipendien entzogen wird.

Vergangene Woche hatten rund 40 Studierende gegen Rauscher als Hochschullehrer demonstriert. Zuvor hatte es auf dem Campus eine Protestaktion mit mehr als 400 Teilnehmern gegeben. Rauscher deaktivierte seinen Twitter-Account und schrieb, es stehe „schrecklich um die Meinungsfreiheit in diesem Land“. (epd)

