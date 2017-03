Raser verursacht schweren Unfall Ein 24-Jähriger ist mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B 96 in Eibau unterwegs, als er nach einem Überholmanöver von der Fahrbahn abkommt. Es gibt drei Verletzte.

Der weiße Audi ist vollständig demoliert. © Toni Lehder

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Mittwochabend in Eibau ereignet. Ein weißer Audi ist gegen 23 Uhr auf der B 96 in Richtung Zittau unterwegs gewesen, als er ein anderes Auto überholte. „Beim Wiedereinscheren kam der Wagen aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab“, berichtet Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz. Dort kollidierte der Audi auf Höhe eines Döner-Imbisses erst mit einem parkenden schwarzen Peugeot Coupe, prallte schließlich gegen Zaun und Mauer – und kam vor einem Haus zum Stehen.

Der 24-jährige Fahrer verletzte sich dabei schwer, zwei weitere Insassen – 25 und 26 Jahre alt – leicht. Alle kamen ins Krankenhaus. Der Peugeot-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 30 000 Euro. Zudem hat die Polizei den Fahrer eines BMW vor Ort vernommen und die Personalien aufgenommen. In welchem Zusammenhang er zu dem Unfall steht, konnte die Sprecherin nicht mitteilen. (szo/tc)

zur Startseite