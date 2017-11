Randalierer müssen für Schäden aufkommen Vier Jugendliche hatten im alten Schloss Schönfeld Schaden angerichtet. Nun ist eine Wiedergutmachung in Sicht.

Schönfelds Bauhof-Chef Falk Hoyer zeigt eine der zerstörten Türen. Die Schäden sind hier so gravierend, dass die Tür praktisch neu angefertigt werden muss. © Klaus-Dieter Brühl

Im September vorigen Jahres waren vier Schönfelder Oberschüler, damals 13 und 14 Jahre alt, ins alte, bislang unsanierte Schloss eingestiegen und hatten dort Türen zerstört und an einem Treppengeländer randaliert. Anfangs war der Schaden vom Kreisdenkmalamt auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt worden. Dann wurden beschädigte Teile wiedergefunden, und die Gemeinde ging nunmehr von einem Schaden von 10 000 Euro aus. Den sollten die jugendlichen Randalierer bezahlen bzw. deren Eltern.

Annett Köppler, die für den Verein Kinder- und Jugenddomizil Coswig tätig ist, konnte für den professionellen Täter-Opfer-Ausgleich gewonnen werden (SZ berichtete). Nun liegt eine Vereinbarung vor, die zwischen den Familien und der Gemeinde Schönfeld als Schlosseigentümer getroffen wurde. Die Eltern und Jugendlichen haben sie bereits unterzeichnet, die Gemeinde aus organisatorischen Gründen noch nicht. „Unsere Gespräche und nun die Vereinbarung haben zum Ziel, dass die Verursacher aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln den Schaden wiedergutmachen“, sagt Annett Köppler. Das ist die Voraussetzung, dass das Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft eingestellt werden kann.

Bezahlen oder Abarbeiten

Die beiden strafmündigen Jugendlichen, die damals 14 Jahre alt waren, erklärten sich bereit, je 1000 Euro aufzubringen. Einer in Form von Geld, der andere in Form von Arbeitsstunden. Die Familie des Ersten hat ein Angebot von Tischler Matthias Boy in Kalkreuth erbeten. Der will die drei Holztüren und das Treppengeländer reparieren. „1000 Euro reichen aber vielleicht nicht aus“, sagt Matthias Boy bereits jetzt. Einen Arbeitsauftrag hat der Tischler bisher noch nicht erhalten. Weiterhin muss auch die wertvolle Jugendstil-Glasscheibe ersetzt werden. Ende April sollen die Arbeiten aber abgeschlossen sein, steht in der Vereinbarung.

Der zweite Strafmündige soll 100 gemeinnützige Arbeitsstunden zu je zehn Euro ableisten. Ob das im Schloss oder anderswo passiert, könne die Gemeinde festlegen, so Annett Köppler. Dass auch die beiden damals 13-jährigen Schüler sich an der Wiedergutmachung beteiligen, war für die Schönfelder Gemeindeverwaltung aus erzieherischen Gründen wichtig. Auch sie sollen nun laut Vereinbarung Arbeitsstunden in den Winter- oder Sommerferien leisten. Das wird vom Täter-Opfer-Ausgleich kontrolliert. Allerdings ist auch eine Ratenzahlung bei diesen Jugendlichen möglich.

In einem Ausgleichsgespräch im September in Schönfeld waren die Eckpunkte vereinbart worden. „Die jetzige Schadenssumme, von der wir ausgehen, liegt bei 4000 Euro“, sagt Annett Köppler. Das ist weniger als die Hälfte der bereits reduzierten Summe. Die Gemeinde will laut Bürgermeister Weigel auf keinen Fall etwas bezahlen, denn die Wiedergutmachung läge bei den jungen Tätern. Ob die vereinbarten Arbeitsstunden fürs alte Schloss eingesetzt werden, muss geklärt werden.

Vermittlerin Annett Köppler ist zufrieden, dass der Ausgleich so zustande kam. Das gelingt tatsächlich nicht immer. Die Jugendlichen hatten ja auch argumentiert, nicht für alle nach der Tat vorgefundenen Zerstörungen verantwortlich zu sein. Alle Eltern hätten sich aber kooperativ gezeigt und waren bemüht, dass ihre Kinder den Schaden bestmöglich wieder gutmachen.

zur Startseite