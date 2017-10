Räucherkerzen für die Welt Bei der Firma Knox werden pro Jahr 65 Tonnen Räucherkerzen produziert. Zurzeit haben die Mitarbeiter besonders viel zu tun.

Räucherkerzen gehören zu Weihnachten wie Christstollen, Adventskalender und Glühwein. Die Firma Knox in Mohorn-Grund gehört zu den größten Herstellern der kleinen, rauchenden Kegel in ganz Deutschland und der Welt. In diesen Tagen herrscht in dem Betrieb mit zehn Mitarbeitern Hochkonjunktur.

„Der Oktober ist der Monat mit dem größten Ausstoß. Da macht keiner von uns Urlaub“, sagt Dennis Koch-Beier, der das Unternehmen gemeinsam mit seiner Schwiegermutter Marion Koch leitet. Zwar würden über das ganze Jahr verteilt Räucherkerzen in gleicher Menge produziert. Der Versand an die Einzelhändler und Großkunden erfolge aber vor allem in den Monaten vor Weihnachten. Knox stellt im Jahr rund 65 Tonnen Räucherkerzen her. Eine riesige Menge, wenn man bedenkt, dass eine Kerze je nach Größe nur rund ein Gramm auf die Waage bringt.

Beim Versand müssen alle Mitarbeiter mit anpacken: „Bei uns macht prinzipiell jeder alles“, erklärt Marion Koch, die dem Unternehmen seit 1984 vorsteht. Auf einem großen Tisch stapeln sich die Kartons. Die verschiedenen Sorten Räucherkerzen werden in die Kisten einsortiert – je nach Kundenwunsch. Insgesamt 40 verschiedene Sorten stehen zur Auswahl. Auch das Verpacken ist wie die Produktion bei Knox noch weitestgehend Handarbeit, allerdings wurden in den vergangenen Jahren auch Maschinen eingeführt.

Ab August fahren die Speditionen beinahe täglich vor und holen die Kerzen palettenweise ab. Ausgeliefert werden diese vor allem innerhalb Deutschlands. Insbesondere im Osten ist die Tradition, in der Weihnachtszeit ein Räucherkerzchen zu entzünden, immer noch am weitesten verbreitet. Doch auch international sind die Kegel gefragt. „Viele Deutsche leben und arbeiten heute im Ausland. Die Räucherkerzen schaffen auch in der Ferne ein Gefühl von Heimat. Doch auch darüber hinaus steigt die internationale Nachfrage seit der Wende stetig an“, erklärt Marion Koch. So gehen die Pakete neben europäischen Ländern wie Großbritannien und Österreich auch an exotische Orte wie Island, Taiwan oder Australien. „Nur nach Südamerika haben wir noch nicht ausgeliefert. Dort gibt es keine Großhändler, die die Ware anfragen“, erklärt Koch-Beier.

Doch nicht nur in der Verpackung herrscht bei Knox derzeit Hochbetrieb. In den Monaten vor Weihnachten kommen auch besonders viele Touristen und Tagesausflügler nach Mohorn-Grund. Alleine am Tag des traditionellen Handwerkes im Erzgebirge am 15. Oktober seien 1 000 Besucher im Haus gewesen.

