Radfahrerin schwer verletzt

In Leipzig ist eine 18 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau wollte am Mittwoch nach links abbiegen und ist dabei vom Anhänger eines vorbeifahrenden Autos erfasst worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Mit schweren Kopfverletzungen wurde die 18-Jährige ins Krankenhaus gebracht. (dpa)

