Radfahrer stirbt nach Sturz

Ein 75 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Sturz in der Nähe von Hoyerswerda gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlitt der Mann eine schwere Kopfverletzung. Er war mit einem Trekkingrad von Hoyerswerda nach Lohsa unterwegs. Warum der 75-Jährige zu Fall kam, ist noch ungeklärt. Die Ermittlungen dauerten an. (dpa)

zur Startseite