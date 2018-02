Radfahrer schwer verletzt

Drebach. Bei einem Unfall bei Drebach (Erzgebirgskreis) ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der 46 Jahre alter Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Chemnitz am Samstagmorgen mitteilte.

Ein 83 Jahre alter Autofahrer habe den Radfahrer beim Überholen am frühen Freitagabend gestreift. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. (dpa)

