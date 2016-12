Radfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Bei einem Unfall in Werdau (Landkreis Zwickau) ist ein 15-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 26-Jähriger war an einer Kreuzung mit seinem Wagen nach links abgebogen, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte.

Dabei stieß er am Donnerstagabend mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Der Jugendliche stürzte und erlitt schwere Verletzungen. (dpa)

zur Startseite