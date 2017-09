Rabiate Betrügerin Seit zehn Jahren betrügt eine Meißnerin regelmäßig, bekam zuletzt neun Monate Haft auf Bewährung. Und macht offenbar trotzdem unbeeindruckt weiter.

Bei Ebay kann man sicher manches Schnäppchen machen. Doch im Netz tummeln sich auch jede Menge Betrüger, so wie die jetzt angeklagte Meißnerin. Sie nutzen die Naivität mancher Käufer schamlos aus. © Symbolbild/dpa

Vorsicht vor dieser Frau! Die 29-jährige Meißnerin ist nicht nur eine permanente Betrügerin, sie ist auch äußerst rabiat. Seit Jahren schon beschäftigt sie die Gerichte. Mehrfach wurde sie schon wegen ihrer Betrügereien verurteilt. Doch das kratzt sie nicht, sie macht einfach weiter. Erst im vergangenen Jahr verurteilte sie das Amtsgericht Riesa zu einer Haftstrafe von neun Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Als Auflage bekam sie, 100 Arbeitsstunden zu leisten. Gemacht hat sie davon bisher: keine einzige.

Schon allein deswegen läuft ein Widerrufsverfahren, muss sie die neun Monate nun wohl absitzen. Und es könnten noch deutlich mehr werden. Fünf Monate nach der letzten Verurteilung soll sie schon wieder betrogen haben. Und es soll wieder die gleiche Masche gewesen sein. Auf Ebay bot sie eine Spielkonsole für 160 Euro an, kassierte das Geld, dachte aber nicht im Traum daran, die Konsole zu verschicken, so der Vorwurf.

Auch eine Nötigung wirft die Staatsanwaltschaft der Meißnerin vor. Mit erhobenen Fäusten soll sie sich in Boxerstellung vor ihre Vermieterin gestellt und ihr gedroht haben, sie umzubringen. „Sie ist ausgerastet und war sehr aggressiv. So etwas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Ich habe Angst vor dieser Frau, dachte, sie schlägt mich“, sagt die Vermieterin als Zeugin. Dabei hatte sie die Angeklagte lediglich gefragt, ob sie nicht mal ihre Miete bezahlen wolle. Denn die hat damals 3 500 Euro Mietschulden bei ihr.

Den Schaden von 160 Euro für das Nintendo hat die Angeklagte inzwischen gut gemacht. Sie hat das Geld in einen Briefumschlag gesteckt und der Geschädigten geschickt. „Ich hatte keine Bankverbindung“, erklärt sie dem Richter. Der traut dem Frieden nicht, erkundigt sich bei der Geschädigten. Und tatsächlich, das Geld ist angekommen. Allerdings hat sie nicht ganz freiwillig gezahlt, sondern genau eine Woche, nachdem sie die Anklageschrift in den Händen hielt. Und überhaupt habe sie nicht betrügen, das Spielgerät verkaufen wollen. „Doch es gehörte meinem Mann, und der hat entschieden, es nicht zu verkaufen“, will sie dem Richter weismachen. Der setzt einen zweiten Verhandlungstermin an, lädt den Ehemann als Zeugen. Doch welch Pech, ausgerechnet an diesem Tag erkranken die beiden Kinder, so dass der Mann nicht vor Gericht erscheinen kann.

Dass sie betrügen wollte, zeigt auch die Tatsache, dass sie gegenüber der Geschädigten eine Adresse in Nordrhein-Westfalen angab, um ihre Identität zu verschleiern. Allerdings gibt sie ihre richtige Telefonnummer und auch ihre Kontodaten an. So kann sie ausfindig gemacht werden. „Ich bin der Meinung, dass ich meine Meißner Adresse angegeben habe“, sagt die Angeklagte. Auch nach einer kurzen Pause und einem Gespräch mit ihrer Verteidigerin kann sie sich nicht zu einem Geständnis durchringen.

Dem Richter reicht es jetzt. Er macht, was er eigentlich nicht machen wollte, setzt einen dritten Termin an, zu dem auch die Geschädigte aus Greifswald geladen wird. Auch deren Kosten muss die Angeklagte tragen, falls sie verurteilt wird. Und das ist sehr wahrscheinlich. „Nach allem, was wir bisher wissen, haben Sie getan, was Sie seit Jahren tun: Sie haben betrogen“, sagt der Staatsanwalt. Wird sie verurteilt, droht eine Haftstrafe, diesmal ohne Bewährung.

Das Verfahren wird am 15. Oktober fortgesetzt.

