Quintett entführt Weihnachtsbäume

Der Anblick von Männern, die Weihnachtsbäume tragen, gehört in dieser Zeit durchaus zum Stadtbild. Auch in Leipzig. Als aber ein Polizist am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr von der Schicht heimgeht und im Stadtteil Connewitz dann tatsächlich Zeuge eines solchen weihnachtlichen Kraftaktes wird, da wundert er sich doch und spricht die fünf Männer an.

Die Reaktion des Quintetts fällt dann sehr unterschiedlich aus: Drei der Träger lassen sofort die Bäume fallen und rennen weg. Die beiden anderen klammern sich wie erstarrt an Blaufichte und Nordmanntanne. Der Polizist nimmt seinen Dienst wieder auf, verständigt seine Kollegen und fragt das Duo nach der Herkunft der Bäume. Die Männer schweigen, doch dafür sprechen die Schilder an den nadeligen Ästen.

Eine Streife greift die drei Flüchtenden auf, während eine weitere den Platz mit den passenden Weihnachtsbäumen lokalisiert: In der dortigen Umfriedung steht ein Bauzaun offen.

Die Beamten nehmen die Personalien der fünf Männer im Alter von 19 bis 25 Jahren auf und entlassen sie wieder baumlos in die Nacht. (szo)

