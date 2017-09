Punkrock neben Blaulicht Trotz eines schweren Unfalls ging das Festival „Rock im Herbst“ nahe Radeberg weiter. Veranstalter verteidigen die Entscheidung.

Das Plakat vom Festival „Rock im Herbst" ist an der Knorpelschänke in Feldschlößchen noch zu sehen. Etwa auf Höhe des roten Fahrzeuges passierte der schwere Unfall. Ein junger Mann war von der rechten Straßenseite auf die Fahrbahn gelaufen und angefahren worden. Einen Fußweg gibt es nur auf der gegenüberliegenden Seite.

Die Unfallstelle in der Nacht zum Sonntag: Rettungskräfte kümmern sich um den Verunglückten. Gut zu sehen sind rechts im Bild die Absperrbänder und Warnbaken.

Die Unfallstelle in der Nacht zum Sonntag: Rettungskräfte kümmern sich um den Verunglückten. Gut zu sehen sind rechts im Bild die Absperrbänder und Warnbaken.

Das Festival „Rock im Herbst“ ist jedes Jahr ein Höhepunkt für junge Leute rund um Radeberg. Auch am Wochenende feierten Hunderte Besucher ausgelassen mit Rock- und Punkbands. Doch diesmal war alles anders. Ein schwerer Unfall überschattete das Geschehen. Während hinter der Knorpelschänke getanzt wurde, spielten sich auf der Radeberger Straße dramatische Szenen ab. Gegen 21.30 Uhr lief ein 19-Jähriger auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Richtung Seifersdorf, vermutlich um zum Parkplatz auf dem Gelände der Schwabschen Stiftungen zu gelangen. Dort haben viele Festivalbesucher ihre Autos abgestellt. Der junge Mann gerät auf die Fahrbahn. Vielleicht kam er ins Stolpern, vielleicht ist Alkohol im Spiel. Ein VW-Fahrer versucht einen Zusammenstoß zu verhindern und bremst scharf. Doch es kommt zum Aufprall, der 19-Jährige wird über das Auto geschleudert, landet vor einem nachfolgenden Skoda. Auch dessen Fahrer will ausweichen. Das gelingt nur zum Teil. Der junge Mann wird ein Stück weiter geschoben. Dann bleibt er reglos liegen. Nach Angaben von Zeugen ist er nicht ansprechbar. Einer der Veranstalter, Johannes Bäumgärtel, befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Festivalgelände. „Dort habe ich durch einen Anruf von dem Unfall erfahren und bin dann sofort an die Straße. Zu dem Zeitpunkt waren ja Krankenwagen und Polizei noch nicht eingetroffen.“ Mit Warnweste und Taschenlampe haben er und andere Helfer, nachdem dem Unfallopfer so gut es ging geholfen worden war, die Unfallstelle gesichert. Die Polizei sperrte dann kurz darauf die gesamte Straße. Erst gut drei Stunden später konnte sie wieder freigegeben werden. „Bis zu zehn Polizei- und Krankenwagen waren an der Stelle“. sagt Johannes Baumgärtel.

Unübersichtliche Situation

Auf dem Festivalgelände lief zu der Zeit die Musik weiter. Die Fans erwarteten die Hauptband „Dritte Wahl“. Weiter feiern, während gleich nebenan ein junger Mann womöglich um sein Leben ringt? „Ja, vor der Entscheidung standen wir. Gemeinsam mit dem Management von ,Dritte Wahl‘ haben wir diskutiert, ob wir das Festival abbrechen oder nicht. Letztendlich haben wir uns dagegen entschieden“, sagt Johannes Baumgärtel. Aus seiner Sicht überwogen die Gründe, die für eine Fortführung sprachen. „Allen voran die Überlegung, dass bei einem Abbruch viele Besucher vom Festivalgelände zu ihren Autos und damit zur Unfallstelle gelaufen wären. Wir hätten mit einer großen Zahl Schaulustiger rechnen müssen. Das hätte die Rettungsmaßnahmen beeinträchtigt.“ Nach seinen Angaben haben die Meisten zu dem Zeitpunkt trotz des vielen Blaulichts noch nichts von dem Unfall mitbekommen. – Bleibt die Frage nach der Sicherheit für die Festbesucher. An der Stelle ist die Situation unübersichtlich. Die Straße ist hügelig, sodass eine weite Sicht in Richtung Seifersdorf nicht möglich ist. Fußgänger müssen sehr aufmerksam sein. Fakt ist, die Veranstalter haben einiges getan, um die Fußgänger sicher von den Parkplätzen zum Festivalgelände und wieder zurück zu bringen. Auf der Seite der Knorpelschänke waren Absperrbänder gezogen und Warnbaken aufgestellt. „So wollten wir verhindern, dass Besucher auf die gegenüberliegende Straßenseite laufen, wo es ja keinen Fußweg gibt. Den jungen Mann hat das offenbar nicht davon abgehalten, an anderer Stelle die Straße zu überqueren.“ Mehr könne man als Veranstalter kaum tun. Davon, künftig an der Straße Lotsen einzusetzen, hält der Mitorganisator nichts. „Nein, hier geht es um ein Rockkonzert. Da würden wir über das Ziel hinausschießen. Alle Gefahren lassen sich nicht ausschließen. Ein Restrisiko bleibt immer. Sechs Jahre ist auch so nichts passiert“, sagt er. Inzwischen ist klar, dass der 19-Jährige offenbar nicht so schwer verletzt wurde wie zunächst angenommen. „Wir haben die Information, dass er wahrscheinlich keine bleibenden Schäden erleiden wird. Darüber sind wir natürlich sehr froh.“

