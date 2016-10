Pseudo-Polizist muss ins Gefängnis

Der verurteilte Volker Schöne muss sich noch in einem alten Verfahren wegen Freiheitsberaubung und Nötigung verantworten (Symbolbild). © dpa

Wegen versuchter Nötigung und Amtsanmaßung wurde ein 46-jähriger sogenannter Reichsdeutscher zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt - ohne Bewährung. Volker Schöne, der als Chef einer „Reichsdeutschen-Gruppe“ namens „Deutsches Polizeihilfswerks“ (DPHW) bekannt wurde, musste sich am Mittwoch am Amtsgericht Dresden für eine Reihe von Schreiben verantworten, in denen er unter anderem Amtspersonen wie einen Gerichtsvollzieher, einen Polizeibeamten, die Chefin des Finanzamtes Meißen oder den Präsidenten des Amtsgerichts Dresden aufforderte, nicht weiter gegen ihn vorzugehen.

Seine Forderungen garnierte er mit Rechnungen, Mahnungen Zahlungsaufforderungen, Schuldscheinen und Pfandbriefen, die teilweise auf zweistellige Millionen-US-Dollar-Beträge ausgestellt waren. Schöne habe keinen Anspruch auf diese Forderungen gehabt, sagte der Richter.

Schöne wurde erst im Januar am Amtsgericht Meißen für eine Aktion des „DPHW“ Ende 2012 in Bärwalde verurteilt. Er sollte zwei Jahre und drei Monate wegen Freiheitsberaubung und Nötigung ins Gefängnis. Im Juni korrigierte das Landgericht Dresden diese Strafe zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren nach unten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Revision beantragt. Im Oberlandesgericht ist von diesem Verfahren bis heute nichts bekannt.

Auch die Aktuelle Verurteilung ist nicht rechtskräftig. Schöne hatte offensichtlich mit einer Geldstrafe gerechnet, wie sie auch die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Richter Jochen Meißner jedoch sprach von einer „erheblichen Wiederholungsgefahr“ und argumentierte mit der Verteidigung des Rechtsordnung, weshalb er die Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt habe. Auch mit diesem Verfahren wird sich nun wohl das Landgericht Dresden befassen müssen.

