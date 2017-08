Prügel bei der Deutschen Stimme? Die Moderatorin des rechtsextremen Senders soll im Verlagshaus in Riesa von Sachsens NPD-Chef geschlagen worden sein. Der streitet das ab.

Sachsens NPD-Chef Jens Baur wehrt sich gegen den Vorwurf seiner Ex-Freundin, ihr gegenüber handgreiflich geworden zu sein. „Frau Schier hat bereits eine anwaltliche Abmahnung von mir erhalten, mit der Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung. Da sie diese bislang nicht unterschrieben hat, werde ich diese nun gerichtlich einfordern“, so Baur in einer Pressemitteilung der rechtsextremen NPD. „Ich kann beweisen, dass die Darstellung von Nele Schier nicht der Wahrheit entspricht.“

Schier ist in Parteikreisen besser bekannt als Emma Stabel. Unter diesem Namen hat sie als Moderatorin zahlreiche Videos für den Deutsche-Stimme-Verlag (DS) mit Sitz in Riesa produziert. Diesen Job ist sie offenbar los. In der gleichen Pressemitteilung heißt es, dass Schier „in der Vergangenheit für DS-TV tätig war“.

Anstoß der Pressemitteilung, die die Partei jetzt herausgegeben hat, war ein Artikel in der „taz“. Der Tageszeitung aus Berlin liegt ein Schreiben vor, das Schier offenbar an den NPD-Parteivorstand geschickt hat. Darin schildert sie, dass sie im Verlagshaus der Deutschen Stimme in Riesa brutal angegriffen worden sei. Auf Anfrage der Sächsischen Zeitung wollte sich Schier dazu nicht weiter äußern. (SZ/veb)

zur Startseite