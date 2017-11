Prozess um ergaunerte Führerscheine Mit falschen Papieren sollen zwei Männer Verkehrssündern aus der Patsche geholfen haben. Einer wurde bereits verurteilt – jetzt steht ein Psychologe in Bautzen vor Gericht.

Gefälschte Bescheinigungen und Gutachten – mit getürkten Dokumenten hatte ein Mann aus Göda ertappten Verkehrssündern über Monate hinweg wieder zu einem Führerschein verholfen. Ein für ihn einträgliches Geschäft, für das er im März bereits eine empfindliche Geldstrafe kassiert hatte. Am kommenden Dienstag muss sich nun sein vermeintlicher Komplize vorm Bautzener Amtsgericht verantworten. Ein Psychologe aus Gera, der maßgeblich hinter dem Gemauschel stecken soll.

Über viele Monate hinweg sollen der 61-Jährige aus Thüringen und sein Komplize aus Göda systematisch Befunde und Gutachten gegen ein entsprechend happiges Salär gefälscht haben. Ihre Klienten waren demnach Autofahrer aus Sachsen, Thüringen, Berlin und Baden-Württemberg – deren Fleppen die Behörden wegen Alkohol- oder Drogenkonsum eingezogen hatten. Mit den gefälschten Dokumenten der beiden Männer seien sie zunächst an positive Gutachten und letztlich an einen neuen Führerschein gelangt, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Ein Vorwurf, den der Angeklagte aus Göda bereits bei einer ersten Gerichtsverhandlung in diesem Fall im März dieses Jahres eingeräumt hatte.

Dabei war der Gödaer zunächst selbst Kunde des Psychologen. Wegen Drogen hatte er seinen Führerschein abgeben müssen, sich nach dem Tipp eines Bekannten an den Mediziner gewandt. Dabei trat offenbar auch das Fälschertalent des Gödaers zutage. Fortan machten beide Männer gemeinsame Sache, wie der gelernte Straßenbauer erklärte. Am heimischen Computer fertigte er nach Belieben Befunde für Drogen- und Alkoholtests oder sogenannte Abstinenzzertifikate für andere Kunden des Mediziners. Stets angeleitet von dem 61-jährigen Psychologen, der in seiner Praxis in Gera wiederum auf Basis jener selbst gebastelten Befunde erfolgreiche Teilnahmen an einer Therapie attestierte, wie der Mann aus Göda im März sagte. Vom Bautzener Amtsgericht kassierte er deshalb eine Strafe von 250 Tagessätzen zu je 35 Euro,

Zuvor hatte der Gödaer selbst eifrig Kasse gemacht. Denn für jedes fertige Papier, das er lieferte, habe er 500 Euro erhalten. Geld, was er allerdings nicht auf die hohe Kante legte, sondern in Drogen investierte. Die Drogen waren auch der Grund, warum die Fälscherwerkstatt und somit das ganze Betrugssystem aufflogen. Mitte 2012 wurde der Gödaer an der tschechischen Grenze bei der Einfuhr des Rauschgiftes erwischt. Bei der folgenden Hausdurchsuchung fanden die Beamten schließlich auch einen Koffer mit den gefälschten Dokumenten.

Viele Zeugen geladen

Seitdem ermittelte die Staatsanwaltschaft. Zehn Fälle wurden daraufhin angeklagt – sie sind offenbar aber nur ein Teil eines länger währenden Wirkens. Gegen jene Autofahrer, die sich auf diesem Weg ihren Führerschein wiederbeschafften, hat das Amtsgericht in Bautzen inzwischen Strafbefehle erlassen, die jedoch überwiegend noch nicht rechtskräftig sind.

Ursprünglich sollte der 61-Jährige bereits im März neben seinem Kompagnon aus Göda mit auf der Anklagebank Platz nehmen. Allerdings hatte sich der Psychologe damals kurzfristig entschuldigen lassen – weil er wegen gesundheitlicher Probleme in eine Klinik eingeliefert werden musste. Für den nun neu angesetzten Termin hat das Amtsgericht bereits eine ganze Reihe von Zeugen geladen.

Gerichtsprozess, Dienstag, 7. November, 10 Uhr, Amtsgericht Bautzen, Lessingstraße 7, Saal 128

