Prozess um Denkmal-Haus Bei der Sanierung eines Hauses in Wilsdruff soll der Bauherr gegen Regeln des Denkmalamtes verstoßen haben. Er bestreitet es.

Um dieses Haus am Ehrenfriedhof 9 geht es. Nach Meinung der Staatsanwaltschaft hat der Eigentümer das Gebäude unrechtmäßig saniert. © Andreas Weihs

Die Stadt Wilsdruff war erfreut, als sich für das kleine, von der Flut gebeutelte Haus an der Wilden Sau ein Käufer fand. Noch dazu einer, der vorhatte, es aufwendig sanieren zu lassen. Eine Baugenehmigung im Rahmen des Denkmalschutzes wurde erteilt. Allerdings sollten alle zusätzlichen baulichen Änderungen am Objekt mit der Denkmalschutzbehörde abgesprochen werden. Das war in der Genehmigung extra festgehalten worden.

Genau das soll der neue Eigentümer nicht getan haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte der 52-jährige Mann aus Hamburg entgegen den Weisungen am Ende höchstens 25 Prozent der ursprünglichen Bausubstanz des denkmalgeschützten Gebäudes erhalten. So soll er bei der Sanierungsmaßnahme Fenster an der Straßenfront vergrößert und teilweise versetzt haben. Auch die historischen Holzdecken und das Fachwerk soll er herausgerissen und durch moderne, nicht genehmigte Baustoffe ersetzt haben. Wegen vorsätzlicher Zerstörung eines Kulturdenkmals muss sich der Reiseverkehrskaufmann nun am Amtsgericht in Dippoldiswalde verantworten.

Zu Unrecht, befindet der Verteidiger. Erstens, so stellt er fest, seien nur die Fenster im hinteren Bereich des Hauses vergrößert worden. Die Ansicht zur Straße hin sei unverändert geblieben. Und zweitens stimme es auch nicht, dass das Fachwerk komplett zurückgebaut worden sei. Lediglich im Dachgeschoss sei das nötig gewesen, weil das alte Konstrukt die neue Bedachung nicht hätte tragen können. Weiter erklärt der Verteidiger, dass sein Mandant alle Arbeiten am Haus in die Hände eines Architekten gelegt hatte. Dieser hatte dann das gesamte Bauprojekt betreut und dabei auch mit allen Behörden in Kontakt gestanden. Vor-Ort-Termine hätte die Denkmalschutzbehörde aber nie für nötig erachtet.

„Womöglich sitzen wir nur hier, weil es zwischen dem Architekten und einem Mitarbeiter der Behörde persönliche Animositäten gab“, sagt der Anwalt. Er ist der Ansicht, dass man seinem Mandanten hier lediglich vorwerfen könne, dass er das Objekt gekauft hatte und dass er dann beim Umbau nicht immer anwesend war. Verantwortlich sei der Architekt gewesen.

Da dieser aber aufgrund eines Irrtums seitens des Gerichts nicht zur Verhandlung geladen war, muss das Verfahren unterbrochen werden. Der nächste Prozesstermin findet Anfang Juni statt.

zur Startseite