Prozess gegen Geiselnehmer

Görlitz/Weißkeißel. Gut fünf Monate nach der Geiselnahme in einer Asylbewerberunterkunft in Weißkeißel (Landkreis Görlitz) kommt ein 32-Jähriger vor Gericht. Am kommenden Mittwoch beginnt am Landgericht Görlitz der Prozess gegen den Familienvater aus dem Libanon, der auch wegen Körperverletzung angeklagt ist und sich seit Anfang August 2017 in Untersuchungshaft befindet. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Für die Verhandlung sind zunächst insgesamt drei Termine bis zum 7. Februar geplant.

Der Asylbewerber soll laut Anklage am Abend des 1. August 2017 zunächst seine Frau, seine wenige Monate alte Tochter und den älteren Sohn mit Schlägen und Tritten misshandelt und in seine Gewalt gebracht. Dabei habe er dem Achtjährigen rund drei Stunden ein Messer und eine Glasscherbe an den Hals gehalten, ihn mit dem Tode bedroht und die Übergabe eines bestimmten Medikaments gefordert. Schließlich war der Mann von einem Spezialeinsatzkommando überwältigt worden. (dpa)

zur Startseite